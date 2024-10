A- A+

BOLETIM Ary Toledo morreu em decorrência de uma pneumonia, segundo hospital Popular no rádio e na TV, humorista de 87 anos estava internado no Sírio Libanês, em São Paulo, desde o início do mês; relembre a carreira do artista

O humorista Ary Toledo morreu na manhã deste sábado (12), aos 87 anos, em São Paulo. A informação foi divulgada no perfil oficial do artista no Instagram. Ele estava internado desde o dia 2 de outubro no Hospital Sírio Libanês, na capital paulista, e morreu em decorrência de uma pneumonia, segundo informou o hospital.

O arista já havia sido internado outras vezes com pneumonia: em 2021, durante a pandemia, passou três meses acamado pelo mesmo motivo.

Em entrevista ao Extra, na época, ele contou sobre as sequelas, como lentidão na locomoção e problema respiratório, e sobre sua rotina de recuperação, que incluía fisioterapia três vezes ao dia, para estimular os nervos e os músculos das pernas que ficaram atrofiados pelo tempo na cama, e exercício respiratório, já que seus pulmões ficaram 30% comprometidos, contou.

Em junho de 2023, em sua última aparição na TV, o veterano comediante participou de um especial de 60 anos do Programa Silvio Santos, em que surgiu com a saúde já debilitada, de cadeira de rodas.

“Com profundo pesar, anunciamos o falecimento de Ary Christoni de Toledo, um humorista brilhante que iluminou nossas vidas com seu talento e risadas. Que sua memória continue a trazer sorrisos a todos nós... Sentiremos a sua falta, Mestre.”

O velório do comediante, aberto ao público, acontece na tarde deste sábado (12), no centro de São Caetano do Sul (SP), a partir das 14h. Às 19h, haverá uma cerimônia de despedida, e em seguida o corpo do artista será cremado.

Quem era Ary Toledo

Conhecido por sua irreverência, Ary Toledo nasceu em Martinópolis, no interior de São Paulo, em 22 de agosto de 1937, e fez carreira na televisão e no rádio contando piadas que abordavam temas sociais, políticos e besteirol, além de causos engraçados.

Ary, que cresceu em Ourinho e chegou à capital aos 22 anos, também foi cantor, letrista e ator, e começou sua carreira artística no Teatro de Arena.

Cinco anos depois, passou a se dedicar como humorista, se apresentando em shows que mesclavam música e humor.

Ao longo da carreira, trabalhou em emissoras de televisão como TV Tupi, Record e SBT, e acumulou um acervo de cerca de 65 mil anedotas, muitas publicadas em livros, além de ter gravado diversos discos.

No cinema, fez trabalhos como Esse Mundo é Seu (1964) e A Compadecida (1969). O comediante também participou de vários programas de TV, como O Vigilante Rodoviário (1962), Ceará Contra 007 (1965) e A Praça É Nossa (1987). Mas foi no Show de Calouros, do Programa Silvio Santos, no SBT, que alcançou enorme popularidade junto ao público.

Como cantor e compositor, lançou seu primeiro trabalho musical em 1965, um álbum chamado "Ary Toledo no fino da bossa", impulsionado pelo sucesso da música "Tiradentes". Também se destacou com a canção "Pau de Arara", de Vinicius de Moraes e Carlos Lyra, mas foi incentivado pelo próprio Vinicius a se dedicar ao humor.

Ary Toledo foi casado por mais de 40 anos com a diretora teatral Marly Marley, que faleceu em 2014 , aos 75 anos, de câncer. Em entrevista ao Extra, o artista confessou que perder a mulher foi a grande tristeza de sua vida. O humorista não deixou filhos.

