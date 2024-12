A- A+

AMÉRICA DO NORTE Assassinato de brasileiro foi o segundo atentado a jornalistas em apenas dois dias no México Adriano Bachega, de 53 anos, foi morto entre as cidades de Monterrey e San Pedro Garza García

O assassinato do dono de um site de notícias no México é o segundo atentado a jornalista em apenas dois dias no país. O brasileiro Adriano Bachega, de 53 anos, foi morto a tiros na Avenida Lázaro Cárdenas, entre as cidades de Monterrey e San Pedro Garza García, terça-feira (3). Dois dias antes, Victoria Monserrat García Álvarez, repórter de um meio de comunicação digital, foi baleada enquanto estava a bordo de um caminhão.

Segundo o portal ABC Notícias, homens armados alcançaram Bachega na via e dispararam contra ele repetidamente, antes de fugirem. O carro do brasileiro bateu em um canteiro central e ficou atravessado na avenida. Agentes da Força Civil, unidades da Polícia Ministerial e agentes da Guarda Nacional chegaram ao local e, após isolarem a área, conseguiram contar cerca de 10 cartuchos de armas de fogo.

A jornalista Victoria García foi socorrida logo após o ataque, na noite de domingo, com ferimentos leves.

Diante dos ataques aos jornalistas, o Congresso de Nuevo León aprovou um apelo dirigido ao governador do estado, Samuel García, para reforçar a segurança dos profissionais no estado.“Exigimos que o Estado e o Ministério do Interior ativem os protocolos de proteção aos jornalistas em Nuevo León”, exigiu o deputado Carlos de la Fuente.

Bachega trabalhou na antiga Odebrecht (atual Novonor). A empresa de engenharia confirmou ao Globo que Bachega chegou a atuar na área industrial e participou da obra do Complexo Petroquímico Etileno XXI, iniciada em outubro de 2011, no estado mexicano de Veracruz. Nos últimos anos, o jornalista atuou como editor-chefe do Diário Digital Online, consultor e palestrante.

Morador de San Pedro Garza García, no estado de Nuevo León, Bachega escreveu, em sua apresentação profissional, que havia fundado sete empresas, das quais três faliram. "Apesar de ter falido nos meus três primeiros empreendimentos, as lições aprendidas me levaram ao sucesso nos quatro projetos seguintes", afirmou o jornalista.

Em sua página oficial, o Diário Digital Online, onde Bachgega atuava como editor-chefe, diz que é uma "fonte confiável de notícias online e tem um grupo jornalístico 100% mexicano". Além disso, o portal afirma que seu "objetivo é manter [a população] informada sobre os eventos mais relevantes do Nuevo León, no México, e do mundo". O Diário Digital Online ainda menciona a gestão de Adriano Bachega e diz que ele "lidera um grupo de profissionais com décadas de experiência no jornalismo".

Nas redes, familiares lamentaram a morte do brasileiro. Irmão do jornalista, Weslen Bachega publicou uma carta aberta nas redes sociais em homenagem a Adriano:

"A dor é imensa, mas vou fazer de tudo para transformar essa saudade em força para seguir seu exemplo", disse.

A esposa de Weslen Bachega também se despediu do jornalista:

"Sua partida deixa um vazio imenso, mas as lembranças que espalhou serão eternas", escreveu a cunhada de Adriano, que se apresenta como Day nas redes sociais.

