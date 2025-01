Ataque a tiros em Tel Aviv deixa vários feridos, diz polícia israelense

A- A+

Um homem esfaqueou um morador israelense no centro comercial de Tel Aviv neste sábado, mas foi baleado e morto por um transeunte que testemunhou o ataque, informou o jornal Haaretz.

De acordo com a polícia, pessoas ficaram feridas. O caso, que está sendo investigado como um possível incidente terrorista, ocorre às vésperas de entrar em vigor um cessar-fogo entre Israel e o Hamas na Faixa de Gaza. As causas ainda não foram determinadas.

“Há feridos no local e, neste momento, grandes forças policiais estão a caminho do local.

As circunstâncias não estão claras no momento”, disse a polícia em um comunicado, acrescentando que o ataque ocorreu na Rua Levontin, em Tel Aviv.

O suposto ataque foi inicialmente descrito como “um incidente com arma de fogo”, pois o agressor foi baleado. Sua nacionalidade ainda não foi divulgada.

O Hospital Ichilov, em Tel Aviv, registrou o estado da vítima da facada como grave, depois que os médicos informaram inicialmente que ele estava moderadamente ferido, segundo o Times of Israel.

Mais cedo neste sábado, os militares israelenses disseram que interceptaram dois mísseis disparados do Iêmen, um dia antes de um cessar-fogo entrar em vigor na Faixa de Gaza, devastada pela guerra.

Sirenes de ataque aéreo foram acionadas em Jerusalém e em partes do centro e do sul de Israel antes das interceptações durante o dia, com o primeiro projétil abatido pela manhã.

Os rebeldes houthis do Iêmen, apoiados pelo Irã, reivindicaram o ataque da manhã, horas depois que os militares israelenses interceptaram o míssil que se aproximava.

Os Houthi “realizaram uma operação militar específica visando o chamado Ministério da Defesa do inimigo israelense... usando um míssil balístico” no centro de Israel, disseram os rebeldes em um comunicado.

O ataque da manhã provocou explosões sobre Jerusalém quando os militares interceptaram o míssil, informaram os jornalistas da AFP.

Mais tarde, sirenes soaram em todo o sul de Israel quando um segundo míssil foi disparado do Iêmen e interceptado pela força aérea israelense, segundo os militares.

“Seguindo as sirenes que soaram há pouco tempo nas áreas de Eilat e Arava, um míssil lançado do Iêmen foi interceptado” antes de cruzar o território israelense, disse.

Os últimos lançamentos do Iêmen ocorreram na véspera de um cessar-fogo na guerra em Gaza entrar em vigor, a partir das 8h30 de domingo (3h30 em Brasília).

Os houthis lançaram repetidamente ataques com mísseis e drones contra Israel desde o início da guerra em Gaza, em outubro de 2023.

Na sexta-feira, os rebeldes iemenitas alertaram que manteriam seus ataques se Israel não respeitasse os termos do cessar-fogo com o Hamas.

Parte do “eixo de resistência” do Irã, eles atacaram a navegação comercial no Mar Vermelho durante a guerra em Gaza, alegando solidariedade com os palestinos.

Em dezembro, 16 pessoas ficaram feridas em Tel Aviv em um de seus ataques a Israel. Em resposta, Israel atingiu alvos houthis em vários ataques aéreos, inclusive na capital Sanaa, controlada pelos rebeldes.

