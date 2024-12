Ataque russo em Kiev provoca danos em várias representações diplomáticas

Seis missões diplomáticas em Kiev, incluindo as de Portugal e da Argentina, foram danificadas nesta sexta-feira (20) em um ataque com mísseis russos contra o centro da capital ucraniana, informou o Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia.

Segundo o ministério, as representações diplomáticas atingidas foram as da Albânia, Argentina, Macedônia do Norte, Palestina, Portugal e Montenegro.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, denunciou um "ataque odioso".

"Outro ataque atroz contra Kiev. Desta vez contra um edifício que abriga a embaixada portuguesa e outros serviços diplomáticos", escreveu Von der Leyen na rede social X.

Another heinous Russian attack against Kyiv.



This time on a building hosting the Embassy of Portugal and several other diplomatic services.



Putin’s disregard for international law reaches new heights.



Solidariedade com Portugal