Autor de disparo contra apresentador da TV Asa Branca é condenado a mais de 58 anos de reclusão

A- A+

O autor de disparo que atingiu na cabeça o apresentador da TV Asa Branca, afiliada da TV Globo em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, Alexandre Farias, foi condenado a 58 anos e oito meses de reclusão. O crime ocorreu em setembro de 2017.

Sessão do júri presidida pela juíza Maria Segunda Gomes de Lima, na última quarta-feira (9), decidiu pela condenação do autor dos disparos, Vagner Santos Figueiredo, por tentativa de homicídio contra Alexandre Farias.

"O Conselho de Sentença decidiu pela condenação de Vagner Santos Figueiredo pelo crime de tentativa de homicídio praticado contra Carlos Alexandre Farias da Silveira. Ele foi identificado como o autor dos disparos que atingiu o jornalista", explicou o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), por meio de nota.

O crime aconteceu em 16 de setembro de 2017, no Alto do Moura, em Caruaru. Alexandre Farias era âncora do telejornal ABTV 2ª Edição.

Após apresentar o programa, o jornalista saiu da emissora e foi jantar em um supermercado da cidade. Alexandre foi vítima da bala perdida no caminho de casa.

À época, a polícia informou que assaltantes estavam em um carro roubado e foram perseguidos em meio a uma troca de tiros com os agentes, nas proximidades do Alto do Moura.

Durante a fuga, os bandidos ainda atropelaram socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Em janeiro de 2018, o apresentador Alexandre Farias foi aposentado por invalidez.

Alexandre Farias foi transferido para hospital particular no Recife após ser vítima de bala perdida (Foto: Cortesia)

Penas

Além de Vagner, também foram condenados José Ranieri de Oliveira Simão, a 92 anos de prisão, e Vítor Luiz Bezerra da Silva e Jefferson Santos da Silva, ambos a 56 anos de prisão.

Segundo o TJPE, José Ranieri, que teve atribuída a maior pena, foi condenado por três homicídios tentados — as vítimas foram três agentes do Samu.

Absolvições

Vagner Santos de Figueiredo, Vitor Luíz Bezerra da Silva e Jefferson Santos da Silva foram absolvidos das tentativas de homicídios praticados contra os agentes do Samu.

Já Vitor Luiz Bezerra da Silva, José Ranieri de Oliveira Simão e Jefferson Santos da Silva foram absolvidos do crime da tentativa de homicídio contra Alexandre Farias.

Mudança

Atualmente, Alexandre Farias compartilha sua rotina em seu perfil no Instagram. Ele ministrou recentemente palestra no Recife, na qual contou sua trajetória profissional e a mudança de vida após a bala perdida e o coma induzido.

Reclusão

A sentença de reclusão é aplicada em caso de condenações de crimes com maior lesividade. Por outro lado, a prisão é utilizada em caso de contravenções penais e infrações de menor potencial ofensivo, quando a pena não ultrapassa cinco anos. Já a detenção é cumprida em locais alternativos, como, por exemplo, em colônias penais.

Veja também

EVENTO Colômbia reforça segurança da COP16 diante de ameaças da guerrilha