Amazonas Autoridades resgatam corpos de criança e adulto desaparecidos após deslizamento no Amazonas A polícia do Amazonas abriu uma investigação para apurar a causa do acidente

Autoridades resgataram os corpos de uma menina de 6 anos e de um adulto que desapareceram após um deslizamento de terra que deixou dez feridos e causou o desmoronamento de um porto fluvial no estado do Amazonas.

A equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros Militar resgatou o corpo de Letícia Correia de Queiroz, informou nesta quinta-feira (10) a Defesa Civil do estado. O corpo de Franklins Pinheiro de Sousa, 36, foi encontrado ontem.

A polícia do Amazonas abriu uma investigação para apurar a causa do acidente. O deslizamento provocou o colapso de um porto de cargas e passageiros localizado às margens do rio Solimões, no município de Manacapuru.

Nos últimos anos, o país registrou deslizamentos de terra e inundações causados por fenômenos meteorológicos extremos, atribuídos, em parte, às mudanças climáticas. Quase 9 milhões de pessoas vivem em áreas de risco, segundo a Presidência.

