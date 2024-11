A- A+

SAÚDE Autoritário ou permissivo? Maneira como tratamos os cães depende de como fomos criados, diz estudo Cerca de 391 donos de cães participaram do estudo respondendo uma pesquisa online

Pesquisadores das Universidades de Glasgow e Stirling realizaram um estudo mostrando que a maneira como os pais criam seus filhos influencia na maneira como tratamos os cães. Cerca de 391 donos de cães participaram do estudo respondendo uma pesquisa online.

Os cientistas queriam mostrar que os estilos parentais vivenciados pelos indivíduos na infância estão ligados à maneira como eles tratam seus bichinhos quando adultos.

Os resultados mostraram que os participantes que vivenciaram um estilo parental permissivo caracterizado por alta cordialidade, tolerância com menos regras rígidas e que permitiam uma liberdade significativa na tomada de decisões eram mais propensos a aplicar o mesmo estilo aos seus cães.





Enquanto isso, os participantes que vivenciaram uma criação autoritária eram menos propensos a serem permissivos com seus cães.

"Descobrimos que um estilo parental permissivo tende a ser transmitido de geração em geração, com indivíduos que o vivenciaram quando crianças sendo mais propensos a usá-lo com seus cães", escreveram os autores no periódico Animals.

A análise também revelou que uma orientação "protecionista" em relação aos cães era mais comum, enfatizando controle e disciplina. A segunda atitude mais comum foi a "humanística", que se concentra em tratar os cães mais como companheiros e enfatiza o vínculo emocional.

