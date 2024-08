Av. Agamenon tem os dois sentidos interditados por protesto pedindo prisão de agressor de bebê

A- A+

Os dois sentidos da Avenida Agamenon Magalhães foram fechadas durante protesto na noite desta quarta-feira (21), na altura do Bairro de Santo Amaro, zona central do Recife.



Populares pediam a prisão de um suspeito de agressão a uma bebê de 1 ano e 4 meses, filha da ex-companheira do homem.

As duas vias da avenida foram interditadas por volta das 18h. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros estiveram no local e liberaram primeiramente no sentido Zona Sul.

Um pouco mais tarde, os Bombeiros chegaram a liberar a via em direção a Olinda, mas os populares voltaram a fechá-la pouco tempo depois, por volta das 20h. A via foi, enfim, liberada por volta das 20h45.

Madla Elice, acompanhada de parentes e vizinhos, acusou o ex-companheiro de agredir a filha dela de 1 ano e 4 meses.



Por causa da violência, a bebê precisou ficar internada por dias na UTI do Hospital da Restauração, na região central do Recife.

Segundo os parentes da vitima, o suspeito está foragido.

A reportagem procurou a Polícia Militar de Pernambuco (PM-PE) para buscar maiores esclarecimentos sobre o caso, mas ainda não obteve resposta.

