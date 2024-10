A- A+

Avanços em Odontologia são discutidos em evento gratuito nestas quinta (17) e sexta-feiras (18) Palestras acontecem no Centro Universitário Tiradentes (Unit-PE), no bairro da Imbiribeira, Zona Sul do Recife

Os avanços no ramo odontológico serão assuntos discutidos na Jornada de Odontologia do Centro Universitário Tiradentes (Unit-PE), nesta quinta (17) e sexta-feiras (18), no Recife

O evento será gratuito e acontece no auditório da instituição, localizada na Imbiribeira, Zona Sul do Recife.

As inscrições ainda seguem abertas e podem ser realizadas pelo site do evento.

De acordo com a professora Ana Cláudia Paegle, coordenadora do curso de Odontologia da Unite, o foco do evento será novas técnicas, pesquisas e últimas tendências do campo odontológico. A programação ainda contará com exposição de trabalhos científicos

“O tema escolhido é ‘Avanços em Odontologia: Um Olhar para o Futuro’ e o nosso objetivo é promover o compartilhamento de conhecimento e inovação na área, sendo uma oportunidade de fortalecer conexões e fomentar colaborações que impulsionam o futuro da profissão”, explicou a professora.

Programação

Quinta-feira (17)

9h- Palestra com o tema "Odontologia Restauradora Biométrica".

14h - Palestra com o tema "Harmonização Orofacial".

16h - Palestra com o tema “Odontologia Hospitalar: perspectivas e mercado de trabalho”.

19h - Palestra com o tema “Odontologia Digital”

Sexta-feira (18)

8h30 - Palestra com o tema “Avaliação tecidual Peri-Implantar".

8h30 - Palestra com o tema “Desafios e perspectivas do uso do laser em Estomatologia”.

14h - Palestra com o tema “Tecnologia no diagnóstico de Lesões Orais”.



