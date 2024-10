Unicap oferece serviços de saúde gratuitos à população durante 22ª Semana de Integração

A- A+

A Universidade Católica de Pernambuco (Unicap) vai promover, entre os 21 e 25 de outubro, a 22ª Semana de Integração.

Esse é o maior evento anual da Unicap e conta com uma programação diversificada de serviços gratuitos, cultura, esportes e lazer, aberta ao público.

Entre os serviços ofertados no Polo Saúde estão: triagens metabólicas (pressão arterial, glicemia), consultas em cardiologia, exames de ultrassonografia e eletrocardiogramas, além de orientações sobre saúde vocal, fisioterapia pélvica.

Haverá também uma campanha de doação de sangue do Hemope e práticas de yoga e ginástica laboral.

O Núcleo de Prática Jurídica (Astepi) prestará assistência jurídica à comunidade neste período. Além disso, vai acontecer orientação sobre Direito do Consumidor com o Procon, serviços da Agência de Emprego do Recife e apoio para formalização de Microempreendedores Individuais (MEIs).

A Super Copa de Futsal Masculino envolvendo alunos e o torneio da modalidade entre funcionários e terceirizados movimentarão o Ginásio Nóbrega.

Na parte cultural, teremos apresentações musicais com Bete de Castro (ex-The Voice Brasil), Geraldinho Lins e Silvério Pessoa.

Os interessados no mundo Geek também vão poder aproveitar a Semana de Integração. Será possível participar de concurso de cosplay, campeonatos de League of Legends (LoL) e Counter Strike 2, além de exposições temáticas na Biblioteca e no Museu de Arqueologia e Ciências Naturais.

