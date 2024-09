Unicap sedia Encontro de Filosofia, com lançamentos de livros, a partir desta segunda-feira (30)

A- A+

Até a próxima sexta-feira (4) a Universidade Católica de Pernambuco (Unicap) sedia o XX Encontro da Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia.

O Encontro, considerado um dos mais importantes em filosofia no País, terá a participação de cerca de 4 mil pesquisadores, entre eles o linguista norte-americano Daniel Leonard Everett.









Daniel, professor de Ciências Cognitivas da Bentley University, vai lançar no evento os livros "Charles Sanders Peirce: o Juggernaut Americano" e "Não Durma, há Cobras: Vida e Linguagem na Floresta Amarzônica".

Silvério Pessoa,

na lona de circo

Após a homenagem, no Auditório G2 da Unicap, a Antônio Bispo dos Santos, pelos professores Adilbênia Machado (UFRJ) e Eduardo Oliveira (UFBA), haverá apresentação - no estacionamento dos professores - do multiartista pernambucano Silvério Pessoa.



Em seguida, haverá a abertura do Encontro e a entrega dos prêmios Anpof e Filósofas de Destaque, e o encerramento se dará com o lançamento de 70 livros de Filosofia, no Auditório Dom Hélder.



Serviço

XX Encontro da Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia

Quando: até 4 de outubro

Onde: Universidade Católica de Pernambuco (Unicap) - Rua do Príncipe, 526, Boa Vista

Informações: (81) 2119-4000

Veja também

CINEMA ''Megalópolis'', de Francis Ford Coppola, é exibido para cinemas quase vazios nos EUA