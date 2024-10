A- A+

Restauração Raquel Lyra anuncia projeto de Escola Técnica Estadual (ETE) no prédio do Liceu, no Centro do Recife A obra, fruto de parceria com a Universidade Católica de Pernambuco (Unicap), conta com investimentos de R$ 30 milhões e previsão de ser entregue em janeiro de 2026

Prédio histórico da área central do Recife, o edifício do Liceu de Artes e Ofícios vai ser restaurado para instalação de uma nova Escola Técnica Estadual (ETE), com cursos voltados à Economia Criativa.

A governadora Raquel Lyra assinou, durante reunião nesta quinta-feira (10), o protocolo de intenções, oficializando o resgate do imóvel, que conta com investimentos de R$ 30 milhões. O prazo para ser entregue é em janeiro de 2026.

A iniciativa é fruto de uma parceria entre o Governo do Estado e a Universidade Católica de Pernambuco (Unicap), e vai contemplar a requalificação do prédio anexo, também localizado na Praça da República.

O acordo foi assinado no Palácio do Campo das Princesas. | Foto: Janaina Pepeu/ Secom

"O Liceu faz parte da história do Recife e de Pernambuco. Olhar aquele prédio todos os dias abandonado dói no coração e na alma de todos que enxergam que ele não é só um prédio, faz parte da história do nosso Estado", iniciou a governadora Raquel Lyra.

"Estamos muito felizes em participar do resgate desse patrimônio, que será um ambiente de prosperidade, esperança e de construir o novo, com muita alegria. No local, também teremos um espaço que contará um pouco da história do nosso Estado e das nossas lutas pela liberdade e democracia", completou.

A restauração do espaço e a elaboração do projeto pedagógico da ETE vão ser realizados pela Unicap em parceria com a Secretaria Estadual de Educação e Esportes (SEE).

Alexandre Schneider, secretário de Educação e Esportes, acredita no potencial criativo do novo centro educacional.

"Vai ser uma escola inovadora. A ideia é que a gente tenha novas práticas de educação e novos jeitos de ensinar para inspirar a nossa rede. Do lado técnico, teremos uma escola voltada para a economia criativa, para as profissões do futuro", pontuou o gestor.

Padre Pedro Rubens, reitor da Unicap, agradeceu pela parceria.

"Aquele prédio resgata o passado. Ele conta a história das lutas libertárias de Pernambuco e é o terceiro prédio construído na Praça da República. Ele vai não só recordar, mas também promover uma educação inovadora em parceria com o Governo do Estado, projetando essa história densa para um futuro totalmente inovador. Agradeço à governadora por ter tido essa coragem".

História do Liceu

O Liceu foi fundado em 1880 como sede da Sociedade dos Artistas, Mecânicos e Liberais de Pernambuco. Ele funcionou como uma escola modelo na capital pernambucana.

Além do foco em inovação, educação e arte, o equipamento ofereceu até a década de 1950 cursos de carpintaria, marcenaria, serralharia e tipografia.

Ele foi doado à Universidade Católica de Pernambuco (Unicap) em 1961, com o compromisso de assegurar a continuidade do ensino de artes e ofícios, além da criação de novos cursos profissionalizantes.



Em 2006, as atividades desenvolvidas no Liceu foram transferidas para as instalações do antigo Colégio Nóbrega, na Rua do Príncipe, no bairro da Boa Vista.

