O Governo de Pernambuco anunciou, na manhã desta quinta-feira (10), que a Fábrica Tacaruna, localizada às margens da Avenida Agamenon Magalhães, no limite entre Recife e Olinda, vai se transformar em um Centro de Formação dos Profissionais da Educação de Pernambuco (Ceforpe) e em uma Escola Técnica de Hotelaria e Gastronomia.

O anúncio foi feito pela governadora Raquel Lyra através do perfil dela no Instagram.





“A Fábrica Tacaruna é uma imagem que faz parte da paisagem entre Recife e Olinda. Um dos patrimônios históricos de Pernambuco. Aqui vai funcionar um Centro de Formação de Educação para Professores e também uma grande Escola Técnica voltada para o turismo, hotelaria e gastronomia. É tudo que vai ser no futuro”, disse.

Ainda de acordo com Raquel, a obra contribui para o reencontro do pernambucano com a identidade do Estado.

O contrato da obra de construção no espaço da Fábrica Tacaruna foi assinado com a Pontual Arquiteto, com investimento de R$ 4,2 milhões. O prazo da obra é de dez meses.

Foto: Miva Filho/Secom

Carlos Fernando Pontual, sócio-fundador do escritório de arquitetura, ressaltou a importância da ação. “É um prazer ‘danado’ e uma honra incrível. Porque isso aqui é um ícone da cidade do Recife. A gente vai transformar essa ruína em um negócio espetacular, eu garanto”, declarou.



Erguida em 1895, a fábrica foi desativada em 1982. Em 1994, o local foi tombado como Patrimônio Histórico e Artístico pelo Governo do Estado e, dois anos depois, foi declarado de utilidade pública para fins de desapropriação.



No Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (10) foi declarada a utilizdade pública do terreno da antiga fábrica, no decreto nº 57.426 com o objetivo de requalificação e implantação do Centro de Formação e da Escola Técnico.



Matéria em atualização

