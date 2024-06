Avião boliviano: FAB intercepta voo clandestino em Rondônia, que desobedece ordens e foge

A Força Aérea Brasileira (FAB) e a Polícia Federal (PF) interceptaram uma aeronave de origem boliviana que ingressou clandestinamente no espaço aéreo brasileiro, nesta quarta-feira, 26.

Após constatada a presença ilegal próxima de Porto Velho (RO), a FAB iniciou o processo de interceptação da aeronave, que desobedeceu às ordens da Força e fugiu.

Procurada pelo Estadão, a embaixada da Bolívia no Brasil ainda não se pronunciou.

"As ações foram adotadas por se tratar de um tráfego ilícito, que se mostrou não colaborativo e desobedeceu a todas as orientações feitas pela defesa aeroespacial brasileira, vindo a se evadir e ingressar no espaço aéreo da Bolívia, onde as ações foram interrompidas pelo Comando de Operações Aeroespaciais (COMAE)", disse a FAB em comunicado.