Avião da Delta faz pouso de emergência nos EUA depois de servir comida mofada

A- A+

A aérea americana Delta Airlines informou que está revisando todo protocolo de alimentação servido a bordo para seus voos internacionais.

Na última quarta, um avião que saiu de Detroit, no estado americano do Michigan, com destino a Amsterdã, na Holanda, realizou um pouso de emergência em Nova York depois de a tripulação constatar que alguns pratos com frango servidos aos passageiros estariam estragados.

A aeronave sobrevoava o Canadá, prestes a atravessar o Atlântico, quando os pilotos declararam emergência médica e retornaram aos Estados Unidos para atender cerca de 20 passageiros que passaram mal após consumir os alimentos.

O voo levava 277 passageiros para a cidade holandesa.

A irregularidade só foi observada depois que o serviço de bordo já tinha sido iniciado.

Uma porta-voz da empresa não informou com exatidão quantas pessoas tinham consumido a comida com bolor, mas, ao aterrissar em Nova York, cerca de 20 pessoas foram examinadas por equipes médicas.

Elas não precisaram ser hospitalizadas, informou a empresa.

A empresa informou que a tripulação não ingeriu os pratos, e disse ainda que uma investigação interna irá apurar o incidente.

A Delta afirmou ainda que ações de correção e fiscalização foram realizadas imediatamente após o ocorrido, pedindo 'sinceras desculpas' pela inconveniência e pelo atraso na rota.

Veja também

França Eleições na França: entenda o que acontece após vitória do bloco de esquerda e renúncia de primeiro-