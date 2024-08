Avião de pequeno porte cai e deixa mortos na zona rural de Apiacás, em Mato Grosso

A- A+

Um avião bimotor de pequeno porte caiu na zona rural de Apiacás, em Mato Grosso, na manhã desta quinta-feira (15). Cinco pessoas ocupavam a aeronave e morreram.

Segundo o g1, as vítimas são o empresário Arni Alberto Spiering, de 70 anos, dois netos dele, um funcionário e o piloto.

Arni Alberto Spiering, de 70 anos, é uma das vítimas | Foto: Redes Sociais/Reprodução

Segundo a Polícia Civil, a aeronave explodiu no momento da queda, ocorrida em uma área de mata, na zona rural do município e próximo ao Rio Teles Pires.



O avião King Air, modelo C90GTI, prefixo PS-AAS, fabricado em 2010, com capacidade para sete passageiros, caiu a 1.005 km da capital Cuiabá, em uma área conhecida como "Paredão".

A aeronave, registada no nome de Arni Spiering, uma das vítimas, tinha situação de aeronavegabilidade regular, segundo o Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB).

Avião de pequeno porte caiu em Mato Grosso | Foto: G1/Reprodução

O empresário era dono de uma empresa de sementes (Sementes Ouro Branco).

Ainda segundo o g1, ele passou dois dias hospedado na Pousada Amazônia Fishing Lodge, na divisa de Mato Grosso com o Pará, e saiu do local para voltar para casa.



O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) foi acionado para o local e enviou investigadores do Sexto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa VI).



A equipe realizará uma ação inicial da ocorrência envolvendo a aeronave no município de Apiacás.

"Na ação inicial são utilizadas técnicas específicas, conduzidas por pessoal qualificado e credenciado que realiza a coleta e a confirmação de dados, a preservação dos elementos, a verificação inicial de danos causados à aeronave, ou pela aeronave, e o levantamento de outras informações necessárias à investigação", informou o Cenipa.

Arni é ex-presidente do União Esporte Clube, de Rondonópolis, que emitiu uma nota lamentando o ocorrido.



"O senhor Arni Alberto foi presidente do nosso time e uma pessoa importante para a história do clube, além de um apaixonado pelo vermelhinho. [...] Nos solidarizamos com a família e amigos por tamanha perca. Que neste momento de dor, Deus conforte os corações e contem com nosso amor, apoio e solidariedade", diz a nota.

