Avião retorna a aeroporto australiano após falha de motor e incêndio

Um avião da Qantas fez um pouso de emergência nesta sexta-feira devido a uma "falha contida no motor" logo após decolar do Aeroporto de Sydney, provocando um incêndio em uma pista próxima e fazendo com que vários voos fossem desviados.



O voo da Qantas, QF520, tinha como destino Brisbane e ficou circulando por um "curto período de tempo" antes de pousar com segurança no aeroporto novamente, disse o piloto-chefe da Qantas, Richard Tobiano, em comunicado.

"Os engenheiros da Qantas realizaram uma inspeção preliminar do motor e confirmaram que foi uma falha contida", disse a companhia aérea. "Embora os clientes tenham ouvido um grande estrondo, não houve uma explosão."

A Airservices Australia, agência reguladora da aviação do governo, disse que a falha do motor fez com que "uma área gramada adjacente à pista pegasse fogo", que foi rapidamente extinto pelos bombeiros. O Centro Nacional de Gerenciamento de Operações da Airservices decretou uma parada em solo de 47 minutos no Aeroporto de Sydney para garantir que o avião pudesse pousar o mais rápido possível, disse o regulador em um comunicado.

Não houve feridos e a pista afetada deve estar operacional ainda nesta sexta-feira, acrescentou. A passageira Georgina Lewis estava a bordo do voo e disse ter ouvido um "estrondo".

"Um dos motores parecia ter quebrado. O piloto chegou 10 minutos depois para explicar que eles tiveram um problema com um motor direito na decolagem", ela disse ao canal local Channel Nine.

Outro passageiro, Mark Willacy, jornalista da emissora nacional australiana ABC, disse que o avião teve dificuldade para decolar após o barulho de "estrondo".

"Aquele grande estrondo quando as rodas estavam saindo do chão e o tremor foram coisas que eu nunca tinha sentido antes", disse ele à ABC. "Quando pousamos, houve muitos aplausos e comemorações entre os passageiros."

Tobiano, da Qantas, disse que sua equipe era "altamente treinada" para responder a essas situações de emergência.

"Entendemos que esta pode ter sido uma experiência angustiante para os clientes e entraremos em contato com todos eles esta tarde para fornecer suporte", disse ele no comunicado. "Também conduziremos uma investigação sobre o que causou o problema no motor", acrescentou.

Os clientes estavam sendo transferidos para voos alternativos, disse a Qantas. Onze voos domésticos foram cancelados e quatro desviados para outros aeroportos, disse um porta-voz do Aeroporto de Sydney.

