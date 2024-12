Bahamas rejeita proposta de Trump para acolher migrantes deportados

A- A+

O governo das Bahamas rejeitou uma proposta da equipe do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, para aceitar imigrantes de outros países expulsos por Washington, informou o gabinete do primeiro-ministro do arquipélago nesta quinta-feira (5).

O Executivo, liderado por Philip Davis, indicou que “foi recebida uma proposta da equipe de transição de Trump nos Estados Unidos para que as Bahamas aceitem voos de deportação de imigrantes de outros países”, segundo um comunicado do governo.

“Essa proposta foi apresentada ao governo das Bahamas, mas o primeiro-ministro a estudou e a rejeitou com firmeza”, destacou.

“Desde que o primeiro-ministro rejeitou essa proposta, não houve mais nenhum contato ou discussão com a equipe de transição de Trump”, acrescentou o Executivo.

Trump, que tomará posse como presidente dos EUA em 20 de janeiro, tem dito repetidamente que deseja executar um programa maciço de deportações de imigrantes irregulares.

De acordo com a NBC News, os assessores de Trump elaboraram uma lista de países para os quais pretendem deportar imigrantes quando seus países de origem se recusarem a aceitá-los.

