TEMPO SECO Baixa umidade: Inmet emite alerta para parte do Sertão de Pernambuco; índice pode baixar dos 20% Para a Organização Mundial da Saúde (OMS), a umidade do ar ideal para a saúde humana varia entre 40% e 70%

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta quarta-feira (11), alerta de nível intermediário de baixa umidade para parte do Sertão de Pernambuco. Segundo o aviso, os índices podem variar entre 12% e 20%, considerados prejudiciais à saúde.

Para a Organização Mundial da Saúde (OMS), a umidade do ar ideal para a saúde humana varia entre 40% e 70%.

O alerta do Inmet diz que há possibilidade de ressecamento de pele e desconforto em olhos, boca e nariz. Por isso, o instituto emitiu as seguintes instruções:

- Beber bastante líquido;

- Atividades físicas não são recomendadas;

- Evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia;

- Usar hidratante para pele;

- Umidificar o ambiente.

Há risco também, acrescenta o Inmet, de incêndio florestais. O alerta é válido até 21h desta quarta-feira.

Alerta do Inmet indica risco de baixa umidade para parte do Sertão de Pernambuco (Foto: Inmet/Reprodução)

Vendaval

Já parte do Sertão, Mata e Agreste do Estado, o Inmet emitiu alerta de vendaval, com possibilidades de rajadas de 40 a 60 km/h.

O aviso vale até 15h desta quarta-feira e considera que há baixo risco de queda de galhos de árvores.

