Tempo seco Baixa umidade: Apac emite alerta de índice abaixo de 30% para parte do Sertão de Pernambuco Baixa umidade deve atingir parte de outros estados do Nordeste, como Paraíba, Bahia, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e Maranhão

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) emitiu, nesta sexta-feira (20), um alerta de baixa umidade para o Sertão de Pernambuco.

Segundo o comunicado, a umidade relativa do ar deve atingir valores abaixo de 30%, percentual que deve se estender até a próxima sexta-feira (27).

O alerta de baixa umidade também foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que apontou "perigo potencial".

Além de Pernambuco, a baixa umidade deve atingir parte de outros estados do Nordeste, como Paraíba, Bahia, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e Maranhão.

Além disso, também devem ser afetados os estados de Tocantins, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso, além de Brasília, que enfrenta diversos focos de queimadas.



Cidades do Centro-Oeste e do Norte brasileiro concentram 20,5% das queimadas que atingem o País, segundo dados do Programa Queimadas, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

Baixa umidade deve atingir vários estados brasileiros | Arte: Inmet/Reprodução

Diante da previsão, a Apac destaca os seguintes cuidados a serem tomados:

- Umidificar o ambiente através de vaporizadores, toalhas molhadas, recipientes com água, etc;

- Sempre que possível, permanecer em locais protegidos do sol, em áreas vegetadas;

- Consumir água à vontade;

- Suprimir exercícios físicos e trabalhos ao ar livre entre as 10h e 16h;

- Evitar aglomerações em ambientes fechados;

- Usar soro fisiológico para olhos e narinas.

Além das recomendações, a Apac destaca que a população deve seguir as orientações da Defesa Civil.

