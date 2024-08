A- A+

Baleia encalhada Baleia-bicuda fica encalhada e morre na Praia de Boa Viagem, Zona Sul do Recife Tentativas de resgate foram feitas pelo Corpo de Bombeiros de Pernambuco

Uma baleia-bicuda ficou encalhada e morreu na Praia de Boa Viagem, Zona Sul do Recife, na tarde desta quarta-feira (7).

O animal ficou encalhado na altura do número 4428 da Avenida Boa Viagem.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), o animal teria sido identificado inicialmente como golfinho, mas o ICMBIO atestou que se tratava de uma baleia-bicuda.

Apesar dos esforços da equipe que isolou o local e trabalhou para manter o animal vivo até a chegada do resgate pelo Projeto Tamar, a baleia não resistiu.

O óbito foi confirmado por uma veterinária da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas).

Após a morte, o corpo do animal foi entregue aos cuidados dos especialistas do Centro de Mamíferos Aquáticos-CMA do ICMBIO.





