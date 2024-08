Programação dos cinemas do Recife e RMR hoje; confira os filmes em cartaz de 08 a 14 de agosto

A- A+

Na programação dos cinemas do Recife e RMR hoje, tem a estreia de "Borderland", adaptação do game de mesmo nome estrelada por Cate Blanchett, e de "Mais Pesado é o Céu", drama do cineasta cearense Petrus Cariry, além do romance "É Assim Que Acaba", baseado no livro da popular escritora Colleen Hoover. Confira a seguir os filmes em cartaz de 08 a 14 de julho:



ESTREIA



"Mais Pesado é o Céu"

Após acolher uma criança abandonada, Teresa (Ana Luiza Rios) conhece Antônio (Matheus Nachtergaele) e os dois iniciam uma jornada pelas estradas. O passado em comum, para eles, são as memórias de uma cidade submersa no fundo de uma represa. A vida é sonho, mas o futuro é a incerteza.

Direção: Petrus Cariry

"É Assim Que Acaba"

Lily Bloom (Blake Lively) é uma mulher que, após vivenciar eventos traumáticos na infância, decide começar uma vida nova em Boston e tentar abrir o próprio negócio. Como consequência dessa mudança de vida, Lily acredita que encontrou o amor verdadeiro em Ryle (Justin Baldoni), um charmoso neurocirurgião. No entanto, à medida que o relacionamento se torna cada vez mais sério, também surgem lembranças de como era o relacionamento de seus pais. Até que, repentinamente, Atlas Corrigan (Brandon Sklenar), seu primeiro amor e uma ligação com o passado uma alma gêmea, talvez? retorna para a vida de Lily. As coisas se complicam ainda mais, quando um incidente doloroso desencadeia um trauma do passado, ameaçando tudo o que Lily construiu com Ryle. Agora, com seu primeiro amor de volta em sua vida, ela precisará decidir se tem o que é preciso para levar o casamento adiante.

Direção: Justin Baldoni

"Borderlands"

Lilith (Cate Blanchett), uma infame caçadora de recompensas com um passado misterioso, retorna para o lugar onde cresceu, Pandora, o planeta mais caótico da galáxia. Sua missão é encontrar a filha desaparecida do homem mais poderoso do universo, Atlas (Edgar Ramírez). Lilith forma uma aliança inesperada com uma equipe de desajustados Roland (Kevin Hart), um mercenário experiente em uma missão; Tiny Tina (Greenblatt), uma feroz pré-adolescente; Krieg (Munteanu), o protetor musculoso de Tina; Tannis (Curtis), o cientista excêntrico que já viu de tudo; e Claptrap (voz de Jack Black), um robô esperto. Juntos, esses heróis improváveis devem combater uma ameaça alienígena e bandidos perigosos para descobrir um dos segredos mais explosivos de Pandora. O destino do universo está nas mãos deles. O filme é baseado em uma das franquias de videogame mais vendidas de todos os tempos.

Direção: Eli Roth



"Saideira"

Duas irmãs, vividas por Thati Lopes e Luciana Paes, que não se viam há anos, embarcam numa inusitada caça ao tesouro em busca de uma preciosíssima cachaça que receberam de herança.

Direção: Júlio Taubkin e Pedro Arantes



"De Pai para Filho"

Um inusitado reencontro entre pai e filho. Machado (Marco Ricca), pop star de uma banda de rock dos anos 1980 agora fracassado e esquecido, decide se matar. Ao saber da morte do pai, José (Juan Paiva) chega atrasado ao enterro e não sabe o que fazer com os pertences do pai, uma vez que nunca tiveram uma boa relação ao longo dos anos. No apartamento que recebeu como herança, José pela primeira vez conhece o universo do pai até que o próprio Machado reaparece em busca de reconciliação.

Direção: Paulo Halm



"Armadilha"

Cooper (Josh Hartnett) e a filha adolescente estão em um show de música pop, até que o pai percebe a presença de policiais no local e descobre que eles estão em busca de um serial killer e toda a situação é uma armadilha.

Direção: M. Night Shayamalan



"Caminhos Cruzados"

Lia, uma ex-professora cansada e com dificuldades financeiras, prometeu realizar o último desejo de sua irmã recém-falecida: encontrar Tekla, sua filha trans, há muito tempo perdida. Junto com o ex-vizinho e amigo de Tekla, o jovem azarado Achi, ela embarca em uma jornada improvável.

Direção: Levan Akin



EM CARTAZ



"O Exorcismo"

Anthony Miller (Russell Crowe) é um ator com um passado sombrio, marcado pelo abuso de drogas. Durante as filmagens do seu novo filme de terror, ele começa a exibir um comportamento perturbador, levantando suspeitas sobre seu estado mental. Ao investigar o que pode estar acontecendo, sua filha se vê no limite entre a realidade e o sobrenatural e percebe que os problemas que assombram seu pai podem ser mais aterrorizantes do que parecem.

Direção: M.A. Fortin e Joshua John Miller







"Presença"

Três artistas afro-brasileiros, com carreiras reconhecidas internacionalmente, transmutam-se a cada performance. Marcus Vinícius, Rubiane Maia e Castiel Vitorino Brasileiro fazem uma reflexão sobre os limites que apontamos para nossos próprios corpos.

Direção: Erly Vieira Jr.







"Estranho Caminho"

Um jovem cineasta que visita sua cidade natal é surpreendido pelo rápido avanço de uma pandemia e precisa encontrar seu pai, com quem não fala há mais de dez anos. Depois do primeiro encontro, coisas estranhas começam a acontecer.

Direção: Guto Parente

"Filho de Boi"

João é um menino tímido de 13 anos que mora no sertão baiano. O vínculo com seu pai foi rompido e ele não tem amigos. Quando um pequeno circo chega à cidade buscando um novo palhaço, ele vê a oportunidade perfeita para fugir dali.

Direção: Haroldo Borges





''Deadpool & Wolverine''

Um apático Wade Wilson trabalha duro na vida civil. Seus dias como mercenário moralmente flexível, Deadpool, ficou para trás. Quando seu planeta enfrenta uma ameaça, Wade deve relutantemente vestir-se novamente com um ainda mais relutante... relutante? Mais relutante? Ele deve convencer um Wolverine.

Direção: Shawn Levy







"Teca e Tuti: Uma Noite na Biblioteca"

A pequena traça Teca vive com sua família e seu fiel ácaro de estimação Tuti numa caixa de costura. O que eles mais gostam é de comer papel, mas quando Teca aprende a ler, percebe que os livros não podem ser comidos, afinal eles guardam as histórias que ela adora. Decididos a resolver um grande mistério, Teca e Tuti partem para a biblioteca, em busca da história mais importante de suas vidas.

Direção: Eduardo Perdido, Tiago MAL e Diego M. Doimo

"Pequenas Cartas Obscenas"

Moradores de Littlehampton começam a receber cartas perversas e a desbocada Rose é acusada do ato. No entanto, as mulheres da cidade começam a investigar e suspeitam que Rose pode não ser a culpada.

Direção: Thea Sharrock







''O Mal Não Existe"

Takumi e sua filha moram na vila de Mizubiki, em Tóquio. Apesar da vida pacata, um dia os moradores descobrem a existência de um plano para construir um acampamento próximo à casa de Takumi, afetando diretamente a vida do homem e de sua filha.

Direção: Ryusuke Hamaguchi







''O Sequestro do Papa''

Em 1858, no bairro judeu de Bolonha, os soldados do Papa invadiram a casa da família Mortara. Por ordem do cardeal, vieram levar Edgardo, seu filho de sete anos. A criança foi batizada secretamente por sua babá e a lei papal é inquestionável.

Direção: Marco Bellocchio







"Luccas e Gi em: Dinossauros"

Com as incríveis locações da cidade de Miguel Pereira como pano de fundo, Luccas e Gi vão viver uma divertida aventura, repleta de ação e perigos, depois de descobrirem os planos de uma cientista ambiciosa e sem escrúpulos, que quer trazer os dinossauros de volta à vida. Com a ajuda de um paleontólogo com fama de maluco beleza e de dois agentes muito atrapalhados da CIA, Luccas vai precisar correr contra o tempo para salvar sua irmã das garras da vilã, que planeja usar Gi como cobaia em suas terríveis experiências.

Direção: Leandro Neri







''Entrevista com o Demônio''

Longa-metragem de terror que conta sobre o apresentador de um programa de televisão dos anos 70, Jack Delroy (David Dastmalchian), que está tentando recuperar a audiência do seu programa, resultado da sua desmotivação com o trabalho após a trágica morte de sua esposa.

Direção: Colin Cairnes e Cameron Cairnes







"MaXXXine"

Na Hollywood dos anos 1980, a estrela de filmes adultos e aspirante a atriz Maxine Minx (Mia Goth) finalmente parece ter conquistado a chance de fazer sua estreia triunfal na telona. Mas quando um misterioso assassino começa a perseguir justamente as jovens estrelas de Hollywood, uma trilha de sangue ameaça revelar o passado sinistro de Maxine.

Direção: Ti West







"Meu Malvado Favorito 4"

Gru dá as boas-vindas a um novo membro da família, Gru Jr., que pretende atormentar seu pai. No entanto, sua existência pacífica logo desmorona quando um mentor do crime escapa da prisão e jura vingança contra Gru.

Direção: Chris Renaud

Leia a crítica







"Divertida Mente 2"

O novo filme retorna à mente da adolescente Riley durante o momento em que a sede de seus sentimentos (sua mente) está passando por uma demolição repentina para dar lugar a algo totalmente inesperado: novas emoções! Alegria, Tristeza, Raiva, Medo e Nojinho, que há muito tempo administram uma operação bem-sucedida em todos os sentidos, até Ansiedade, Inveja, Vergonha e Tédio aparecerem para dominar a mente da menina.

Direção: Kelsey Mann

Leia a crítica







"Morando com o Crush"

Luana (Giulia Benite) compartilha com seu pai uma curiosa semelhança familiar: eles não têm sorte no amor. Desde que sua esposa faleceu, Fábio (Marcos Pasquim) nunca mais conseguiu namorar sério, e Luana só tem coragem de observar o seu crush, Hugo (Vitor Figueiredo), de longe. A sorte dos dois muda quando Fábio se apaixona perdidamente por uma colega de trabalho e planeja morar com ela. Ao mesmo tempo, Luana é convidada para um date com Hugo. Mas a nova namorada de Fábio na verdade é a mãe de Hugo! Agora, Luana e Hugo terão que dividir o mesmo teto enquanto lidam com o crush que têm um no outro.

Direção: Hsu Chien



"Tô de Graça"

Baseado na série líder de audiência do Multishow. Depois de ganhar uma indenização inesperada. Graça (Rodrigo Sant'Anna) decide torrar o dinheiro levando metade dos seus 14 filhos e filhas para um feriadão num resort luxuoso. A ideia é fazer uma grande surpresa para a filha mais velha que está namorando o playboy dono do estabelecimento. Mas o plano vai por água abaixo e, entre trapalhadas e confusões, a família acaba tendo que se acomodar num camping onde Graça reencontra um antigo crush.

Direção: César Rodrigues



ESPECIAL



"Paixão Sinistra" - Sessão Debate (Cinema da Fundação)

O filho de um grande criminoso comanda esquadrões de morte à mando de seu pai. Em paralelo, o misterioso M tortura um matador afim de obter informações sobre o paradeiro de três jovens desaparecidos.

Direção: João Pedro Faro



Chama Curtas Especial MBVideo (Cinema da Fundação)

Exibição gratuita reúne seis curtas-metragens da produtora independente do Rio de Janeiro. Destaque para "Crisálida" (2023), de Hannah Maia, que coleta imagens pornográficas e mitológicas, provenientes de vídeos caseiros, filmes de sexploitation e publicidade dos anos 1970, para reconstruir o mito da ninfa moderna, e a ficção "Os Dias Ateus" (2024), de João Pedro Faro, que estará presente para um debate após a exibição dos filmes.



CONSULTE OS HORÁRIOS DOS CINEMAS:

UCI (Plaza, Recife e Tacaruna)

Cinemark (RioMar)

Moviemax (Rosa e Silva, Igarassu, Camará e Royal)

Kinoplex (Boa Vista)

Cinépolis (Guararapes/Patteo)

Costa Dourada

Cinesystem (Paulista North Way Shopping)

Cinema da Fundação (Derby, Museu e Porto)

Teatro do Parque

Cinema da UFPE





Veja também

TELEVISÃO "Estrela da casa": o que se sabe sobre o novo reality musical da Globo, que estreia na terça (13)