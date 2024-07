A- A+

Tailândia Bangcoc: mortes de seis turistas em hotel estão ligadas à dívida milionária, diz a polícia Polícia de Bangcoc confirmou vestígios de cianeto no local do crime; vítimas eram vietnamitas e americanas

Em um quarto luxuoso num hotel em Bangcoc, capital da Tailândia, seis estrangeiros foram encontrados mortos, com cianeto em xícaras de chá, na última terça-feira. A polícia tailandesa investiga um crime que, segundo as suas suspeitas, foi cometido por uma das vítimas, e motivado por uma disputa por dinheiro.

"Um dos seis mortos causou este incidente, usando cianeto" disse Noppasil Poonsawas, subcomandante da polícia de Bangcoc, encarregado das investigações. "Temos certeza de que um dos seis cometeu o crime."

A motivação por trás dos assassinatos está ligada a uma dívida de vários milhões de bahts tailandeses, disse o responsável policial. Na cotação atual, um milhão de bahts equivale a cerca de US$ 28 milhões ou R$ 152 milhões.

O caso eclodiu nesta terça-feira, com a descoberta dos corpos de seis estrangeiros (três homens e três mulheres entre 37 e 56 anos) numa “suíte” do hotel Grand Hyatt Erawan Bangkok, no coração da zona turística da capital tailandesa.

Quatro vítimas eram vietnamitas, e os outros dois tinham nacionalidade americana, informou o Ministério das Relações Exteriores nesta quarta-feira (17).

Fotografias do local do crime divulgadas pela polícia mostram pratos de comida tailandesa aparentemente intactos sobre uma mesa e duas garrafas térmicas ao lado de xícaras de chá nas quais testes iniciais detectaram a presença de cianeto, um veneno extremamente tóxico que atua muito rapidamente no organismo.

Os investigadores revelaram que não houve movimento na sala desde a tarde de segunda-feira. O pai de uma das vítimas explicou à imprensa vietnamita que não falava com o filho desde sábado.

"Assunto privado"

Pela manhã, o primeiro-ministro tailandês, Srettha Thavisin, garantiu que o drama se devia a um “assunto privado” e que não afetaria o turismo, setor vital para a economia do país.

— Não houve sinais de luta — disse ele, em uma entrevista coletiva no hotel Grand Hyatt Erawan, no distrito de Pathum Wan, onde o incidente ocorreu.

Em Washington, o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller, expressou "nossas sinceras condolências às famílias por sua perda" e disse que a agência "monitorava de perto a situação" e estava pronta para "prestar assistência a essas famílias".

