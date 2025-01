Barragem de Jucazinho passa por obras emergenciais para minimizar impactos da escassez de chuva

A- A+

A Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) informou, nesta quarta-feira (22), que está executando obras emergenciais com o objetivo de minimizar os impactos da escassez de chuva na Barragem de Jucazinho.

A tentativa da Companhia é garantir a continuidade do abastecimento de água para os municípios atendidos pelo Sistema Jucazinho.

De acordo com a Compesa, a barragem está em situação de pré-colapso e, nesta semana, as intervenções foram iniciadas em Caruaru para interligar a Adutora do Agreste ao Sistema Adutor de Jucazinho.

Ainda segundo a empresa, a previsão é transportar 400 litros de água por segundo do Rio São Francisco para a Estação de Tratamento de Água (ETA) Salgado.

Com a medida, a Compesa prevê a continuidade do atendimento da população de Caruaru e do fornecimento de água de Jucazinho às outras cidades.

Além de Caruaru, o Sistema Jucazinho é responsável pelo abastecimento de água das cidades de Surubim, Casinhas, Salgadinho, Frei Miguelinho, Santa Maria do Cambucá, Vertentes, Vertente do Lério, Toritama, Cumaru, Passira, Riacho das Almas, Bezerros e Gravatá, atendendo cerca de 850 mil habitantes. Barragem de Jucazinho passa por obras emergenciais para minimizar os impactos da escassez de chuvas Foto: Compesa/Divulgação

A Compesa não estabeleceu o período exato em que conseguirá manter o fornecimento com a obra, mas confirmou que conseguirá manter o fornecimento "pelos próximos meses".

Além da interligação da Adutora do Agreste ao Sistema Jucazinho, a Compesa está implantando, em Caruaru, uma nova adutora de três quilômetros de extensão que sai da Estação de Tratamento de Água Petrópolis até o reservatório Santa Rosa.

A finalidade é atender especificamente os bairros Santa Rosa, Vassoural, Indianópolis, Inocoop e José Liberato, antes atendidos pela Adutora de Jucazinho.

Em nota, a Compesa afirmou que "previsões climáticas para o primeiro trimestre de 2025 apontam para índice de chuvas abaixo da média, com temperaturas superiores à média histórica em todo o estado".

"Este fenômeno tem afetado fortemente os níveis dos reservatórios para abastecimento humano, com grau de evaporação intenso dos volumes de água armazenados. Doze mananciais estão em colapso total e 29 se encontram em estado de alerta", declarou a Companhia.

A compesa advertiu que outras 51 cidades estarão em estado de alerta, e podem ter os cronogramas de distribuição de água alterados ainda no mês de fevereiro, a depender da ocorrência de chuvas nos próximos dias e capacidade de recuperação dos níveis dos mananciais.

"A Barragem de Jucazinho, localizada em Surubim, verteu pela última vez há quase 15 anos. Hoje, está com apenas 5,76% de sua capacidade total de armazenamento, que é de cerca de 200 milhões de metros cúbicos de água. Esse percentual é o nível mais baixo desde 2020 e a tendência é de queda", explicou a Compesa.

