Batata, pepino, gelo? Dermatologista explica o que de fato funciona contra as olheiras

A- A+

Não é de hoje que as pessoas, na tentativa de fazer compressas caseiras, colocam pepino, batatas e até mesmo gelo por baixo dos olhos para diminuir o inchaço na região e até mesmo reduzir as olheiras.



Em entrevista ao Globo, a dermatologista Mônica Aribi, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, explicou o que funciona e o que não se deve colocar na região.

Batatas

Segundo a especialista, não há comprovação cientifica de que o alimento ajude a reduzir as olheiras e ainda pode ser prejudicial para a saúde.

— Este alimento é constituído 80% de água e o resto amido, que vai virar açúcar. Um dos efeitos potenciais da batata é reter este líquido, ou seja, ainda pode ressecar esta área debaixo do olho.





Aribi diz que a batata gelada pode apresentar uma sensação de melhora rápida e instantânea por conta da vasoconstrição (redução do diâmetro dos vasos sanguíneos), ou seja, o fluxo sanguíneo continua, porém, não tem depósito do pigmento hemossiderina, resultante da degradação de hemácias, que pode resultar nas olheiras roxeadas. É composto de óxido de ferro e pode se acumular em diferentes órgãos em diversas doenças.

Pepino

— Outras coisas que as pessoas usam nessa área são pepinos em rodelas. Eles são um calmante da pele por conta de suas ações calmantes. O pepino gelado também é um vasoconstritor. As duas ações juntas podem ser muito favoráveis para a região dos olhos para diminuir as olheiras — explica Aribi.

Segundo a dermatologista, se a paciente fizer repetidamente, ela pode ter uma melhora mais efetiva que dure mais um tempo. Por exemplo: colocar pepinos todos os dias antes de dormir por uma hora, pode durar por um mês.

Chá de camomila e cafeína

Aribi diz que usa chá de camomila em suas pacientes após procedimentos estéticos a laser na região, pois o chá tem um composto chamado de Alfa-bisabolol, que é um calmante da pele. Além disso, o chá também tem mais facilidade para penetrar na pele. A bebida também é um descongestionante e não irrita a pele. Além de ter um fraco poder de hidratação.

A dermatologista afirma que eles precisam ser gelados ou estarem na temperatura ambiente.

Além do chá de camomila, o chá preto também é uma boa substância para amenizar as olheiras por causa da cafeína presente na bebida.

— A cafeína é uma vasoconstritora usada inclusive em cremes para olheiras. Nós cortamos pedaços de algodão compridos, do tamanho da região abaixo dos olhos, colocamos no recipiente com o chá gelado e botamos na geladeira. É melhor para não causar queimaduras quando entra em contato com a pele. E depois, colocamos esse retalho de algodão nos olhos da pessoa e deixamos por pelo menos uns 20 minutos — explica a especialista.

O que não é recomendado

Aribi afirma que o gelo, prática comumente usada, não é recomendada pelos especialistas. Apesar de ser gelado e ajudar na vasoconstrição, o gelo pode causar queimaduras de primeiro grau quando entram em contato com a pele dependendo da temperatura dele.

— Nem o gelo e nem nada gelificado não é bom para o olho, a região e para a pálpebra. O gelo entra em uma temperatura muito baixa e em uma região muito fina. Se ficar de cinco minutos para mais pode ter queimaduras de primeiro grau. É recomendado fazer movimentos circulares com o gelo de dentro para a fora na região do olho, mas por pouco tempo, como se estivesse fazendo uma pequena drenagem linfática. Isso ajuda a desinchar as bolsas de gordura e a região fica mais uniforme — diz.

Veja também

MUNDO Queda de helicóptero em área vulcânica mata pelo menos 17 pessoas na Rússia