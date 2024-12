A- A+

Zona Norte Bazar Natalino: Tradicional evento da ONG CasaRosa acontece neste fim de semana, na Tamarineira O Bazar Natalino da CasaRosa visa angariar fundos para que a instituição continue viabilizando o acolhimento de mulheres que vêm do interior do Estado para realizar o tratamento contra o câncer, principalmente de mama, nos hospitais públicos do Recife

Nesta sexta (13) e sábado (14), a ONG CasaRosa promove mais uma edição do seu tradicional Bazar Natalino, das 9h às 18h, no auditório da loja Ferreira Costa, na Tamarineira, Zona Norte do Recife.

Para quem deseja adquirir peças novas e seminovas como roupas masculinas, femininas, infantis, perfumes, acessórios pessoais e variedades para a casa, com um toque solidário e sustentável através da moda circular o acesso é gratuito.

Bazar Natalino da CasaRosa

A iniciativa tem como objetivo angariar base financeira para continuar viabilizando o acolhimento às mulheres que vêm do interior do Estado para realizar o tratamento contra o câncer, principalmente de mama, nos hospitais públicos de Recife.

Todos os recursos arrecadados serão integralmente destinados para sustentar e expandir os serviços oferecidos pela ONG CasaRosa, com sede no Espinheiro, na Zona Norte do Recife.

“Teremos cerca de 6 mil produtos a partir de R$5, garantindo que todos os interessados possam contribuir de acordo com suas possibilidades. Além da participação no Bazar Natalino, o público também pode doar itens novos e seminovos para comercialização durante o evento ou mesmo conhecer mais possibilidades de abraçar a nossa causa no dia a dia como o voluntariado, por exemplo”, destaca uma das gestoras da ONG, Kadja Camilo.

Sobre a CasaRosa

A ONG CasaRosa surgiu há dez anos a partir de iniciativa totalmente voluntária das cidadãs Bruna Trajano, Cristina Maranhão, Juliana Sarubbo e Kadja Camilo juntamente com um time de conselheiras. A sede, no bairro do Espinheiro, na Zona Norte do Recife, é mantida através de doações (pessoas físicas e jurídicas), incluindo a força de voluntários.

O trabalho de albergar mulheres de outras cidades que fazem tratamento contra o câncer de mama nos hospitais públicos do Recife requer os mais variados itens, como alimentos, produtos de higiene pessoal e outras necessidades das mulheres albergadas, além do lado financeiro para o pagamento de despesas como energia, gás, internet/telefone e o aluguel da casa.

Para que as usuárias possam ter esse conforto em um momento tão difícil, inclusive com acompanhantes, é preciso que haja o direcionamento/encaminhamento médico especial ou através do serviço social de pontos como Oswaldo Cruz, IMIP, Hospital das Clínicas, Barão de Lucena e Hospital do Câncer.

Veja também

política Novos líderes da Síria prometem "Estado de direito" após queda de Assad