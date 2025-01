A- A+

BBB BBB 25: Diego e Daniele Hypólito cumprem o Monstro do Quarto Branco Gabriel e Maike vencem Prova do Anjo e escolhem irmãos para o Castigo da semana

Diego e Daniele Hypólito foram os escolhidos para o Castigo do Monstro nesta semana no Big Brother Brasil 25. A decisão foi anunciada neste sábado, 18, por Gabriel e Maike, a primeira dupla de Anjos da temporada. Os paulistas venceram a Prova do Anjo e ganharam o direito de imunizar uma dupla na Formação de Paredão, além de definir quem cumpriria o castigo.

"Ele está de volta! O temido Quarto Branco do BBB. Mas, desta vez, de forma monstruosa. Um castigado deverá se vestir de botão vermelho e o outro de Quarto Branco. Ao ouvirem a música do Monstro, deverão ir ao espaço marcado no gramado e dançar até o som terminar", explicou Maike ao anunciar a escolha.

A dupla decidiu que Daniele será o "botão vermelho" e Diego, o "Quarto Branco", cumprindo juntos a tarefa do Monstro no gramado.

Os Anjos Gabriel e Maike também terão a importante tarefa de imunizar uma dupla, o que poderá alterar os rumos da Formação de Paredão deste domingo.

