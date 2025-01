A- A+

Nascimento em alto mar Bebê nasce em barco de migrantes perto da Espanha e é resgatado no mar Agente que fez resgate já tinha vivido situação semelhante em 2020, quando resgatou "ocupantes de um barco em que também uma mulher acabava de dar à luz"

Um bebê que nasceu dentro de um barco de migrantes em plena travessia do Atlântico para as Ilhas Canárias foi resgatado em segurança juntamente com a sua mãe pelas autoridades espanholas, informou nesta quarta-feira o serviço da guarda costeira, Salvamento Marítimo.

"O Natal termina nas Canárias com o resgate de um bebê que nasceu durante a travessia do mar", escreveu Salvamento Marítimo na rede social X sobre os acontecimentos ocorridos na segunda-feira, embora tenham sido anunciados apenas nesta quarta-feira.



Um dos barcos da guarda costeira “resgatou uma mãe que tinha dado à luz o seu bebê a bordo do barco inflável em que viajava com um grande grupo de pessoas” e ambos foram transferidos de helicóptero para Arrecife, na ilha de Lanzarote, no arquipélago das Canárias, disse a instituição.

O capitão do navio já tinha vivido uma situação semelhante em 2020, quando resgatou “os ocupantes de um barco em que também uma mulher acabava de dar à luz”, acrescentou o Salvamento Marítimo.

As Ilhas Canárias, localizadas ao largo da costa noroeste da África, são a principal porta de entrada dos migrantes para Espanha, através de uma rota que ganhou popularidade nos últimos anos apesar do seu perigo, devido às fortes correntes e às condições frágeis em que os migrantes se lançam ao mar, com apenas água e comida.

Durante 2024, 46.843 migrantes entraram irregularmente na Espanha através das Ilhas Canárias, superando o recorde até então alcançado no ano anterior.

