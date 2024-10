Paróquias promovem bênção de animais em homenagem ao Dia de São Francisco de Assis, nesta sexta (4)

A- A+

Em homenagem ao Dia de São Francisco de Assis, celebrado nesta sexta-feira (4), diversas capelas e paróquias no Recife e na Região Metropolitana irão promover momentos especiais de bênção para os animais de estimação.

A tradição reflete o profundo amor e cuidado que o santo, conhecido como o protetor dos animais e da natureza, demonstrou por todas as criaturas de Deus.

A Igreja Católica destaca a importância desse dia e convida os fiéis a levarem seus animais para receberem a bênção.

Confira a programação das bênçãos nas principais paróquias da região:

Paróquia São Francisco de Assis

Endereço: Rua Nossa Senhora de Lourdes, n° 80, Timbi - Camaragibe

Data: Sexta, dia 4

Horários: das 8h às 12h e das 14h às 17h

Paróquia São Francisco de Assis

Endereço: Rua Pedro Américo, n° 56, Vila Torres Galvão - Paulista

Data: Sexta, dia 4

Horários: às 9h e às 15h

Paróquia São Francisco de Assis

Endereço: Rua Soldado José Vivanco, UR-7, Várzea - Recife

Data: Sábado, dia 5

Horário: às 10h

Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

Local: Praça Eça de Queiroz, Madalena - Recife

Data: Sexta, dia 4

Horário: às 16h30

Paróquia Bom Jesus do Arraial

Endereço: Estrada do Arraial, 3480, Casa Amarela - Recife

Data: Sexta, dia 4

Horário: às 10h

Paróquia Sagrado Coração de Jesus (Matriz de Casa Forte)

Local: Praça de Casa Forte - Recife

Data: Sexta, dia 4

Horário: às 7h

Paróquia Cristo Redentor (Jordão)

Capela São Francisco de Assis

Endereço: Rua Emílio Monteiro Fonseca, n° 1409, Ibura de Baixo - Recife

Data: Sexta, dia 4

Horário: às 7h30

Paróquia Nossa Senhora das Graças

Local: Bairro das Graças - Recife

Data: Sexta, dia 4

Horários:

7h30 - no Parcão da Praça Souto Filho, na Jaqueira (Praça dos Cachorros)

16h - no Parcão do Parque das Graças



