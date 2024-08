Bezerros: homem é morto a tiros em bar; suspeitos chegaram ao local de moto

A- A+

Um homem de 39 anos foi morto a tiros em um bar, em Bezerros, no Agreste de Pernambuco, nessa terça-feira (13).

A vítima estava com amigos no local, no bairro do Cruzeiro, quando dois desconhecidos chegaram de moto e atiraram nele, segundo a Polícia Civil de Pernambuco.

A corporação investiga a motivação e a autoria do crime. Os suspeitos não foram localizados. A vítima não foi identificada.

O caso em Bezerros foi registrado pela 14ª Delegacia Seccional de Caruaru, também, no Agreste.

"Um inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias e identificar a autoria", disse a Polícia Civil.

O corpo do homem foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru.

