Biden anuncia que não concorrerá à reeleição

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou, neste domingo (21), que desistiu de sua batalha pela reeleição com Donald Trump, em um movimento histórico que mergulha a já turbulenta corrida pela Casa Branca de 2024 em território desconhecido.

"Embora tenha sido minha intenção buscar a reeleição, acredito que é do melhor interesse do meu partido e do país que eu me retire e me concentre exclusivamente em cumprir meus deveres como presidente pelo restante do meu mandato", disse Biden em uma carta publicada na rede X.

