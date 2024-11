Biden e Lula defendem "fim da repressão política" na Venezuela durante a G20

A- A+

Os presidentes dos Estados Unidos, Joe Biden, e do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, discutiram a situação na Venezuela durante encontro nesta terça-feira, 19, às margens da cúpula do G20 no Rio de Janeiro.



Segundo comunicado divulgado pela Casa Branca, Biden e Lula defenderam que a vontade do povo venezuelano deve ser respeitada e pediram o fim da repressão política no país.

"Os dois líderes reforçaram o seu compromisso com as instituições democráticas e o Estado de Direito, tanto no país como no exterior", informa a nota, que acrescenta que ambos concordaram em manter consultas sobre o tema.

Biden agradeceu a Lula pelo compromisso em apoiar a população do Haiti e também reiterou apoio aos esforços do brasileiro para acabar com a fome e a pobreza no mundo.

"O presidente Biden reiterou o compromisso dos EUA com a inclusão digital, anunciando o financiamento do desenvolvimento dos EUA para apoiar a expansão da rede de fibra óptica do Brasil para atender mais 1 milhão de residências e 4 mil escolas até 2027", acrescenta.

O líder democrata, que deixa a Casa Branca em janeiro do ano que vem, expressou ainda "confiança" na durabilidade das relações entre as duas maiores economias da América.

Veja também

EUA Aliada de Trump quer impedir deputada trans de usar banheiro feminino no Capitólio