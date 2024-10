Bilionários reduzem doações para Harvard, acusada de não combater antissemitismo

A- A+

As doações da Universidade de Harvard sofreram a maior queda em nove anos, em meio a uma onda de raiva dos ex-alunos em relação à forma como a escola lidou com o antissemitismo no campus, e sua principal autoridade financeira fez um alerta sobre o aumento dos custos.

As doações em dinheiro caíram 15%, para menos de US$ 1,2 bilhão, durante o ano fiscal encerrado em 30 de junho, informou Harvard em um relatório financeiro na quinta-feira. Alguns dos maiores doadores, incluindo os bilionários Len Blavatnik e Ken Griffin, suspenderam as doações à alma mater no ano passado, assim como outros graduados menos ricos.

O fundo patrimonial de Harvard compensou parte do prejuízo quando a faculdade mais antiga e mais rica dos EUA enfrentou o impacto financeiro do ano mais tumultuado das últimas décadas nos campi americanos. O fundo, agora avaliado em US$ 53,2 bilhões, registrou um retorno de investimento de 9,6%, o melhor em três anos, e proporcionou um “impulso bem-vindo”, disse a Diretora Financeira Ritu Kalra.

Mas ela advertiu que as despesas futuras precisarão ser controladas, já que os aumentos de custos novamente ultrapassaram o crescimento da receita.

“O ritmo de nossos gastos recentes ressalta a necessidade de prudência no futuro”, disse Kalra em uma discussão sobre as finanças de Harvard publicada no site da universidade. “Embora tenha sido proposital no curto prazo, não será sustentável sem um crescimento proporcional da receita no longo prazo.”

Alguns desembolsos estão vinculados a investimentos em recursos tecnológicos, inteligência artificial e instalações no campus que se destinam a promover o crescimento futuro, disse ela. Ainda assim, o crescimento dos gastos foi impulsionado principalmente por custos de remuneração mais altos.

As despesas operacionais cresceram 9% em comparação com um aumento de 6% na receita operacional, o segundo ano consecutivo em que os custos aumentaram mais rapidamente.

A universidade encerrou o ano fiscal com um superávit de US$ 45,3 milhões e está gastando mais em ajuda financeira, especialmente para os alunos de graduação da Harvard College.

Turbulência no campus

Assim como outras faculdades dos EUA, a escola sediada em Cambridge, Massachusetts, tem passado por turbulências desde o ataque do Hamas contra Israel em 7 de outubro de 2023 e a subsequente invasão de Gaza pelo Estado judeu.

A ex-presidente de Harvard, Claudine Gay, demorou a condenar os comentários de grupos de estudantes que atribuíram a culpa do ataque do Hamas exclusivamente a Israel. Gay renunciou ao cargo em janeiro após uma aparição muito criticada perante um painel do Congresso e alegações de plágio em seu trabalho acadêmico.

Desde que deixou o cargo, a maneira como Harvard lidou com o antissemitismo no campus permaneceu sob escrutínio por parte de legisladores e da comunidade universitária. O atual presidente de Harvard, Alan Garber, tem se encontrado com doadores e ex-alunos em um esforço para reparar os danos.

O volume de doações deste ano foi o mais baixo desde o ano fiscal de 2015, quando Harvard arrecadou um pouco mais de US$ 1 bilhão.

