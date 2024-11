Boa Viagem: andaime de obras desaba e deixa feridos

A- A+

Um andaime, estrutura utilizada em obras, desabou dentro de um prédio localizado em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.

Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o acidente está sendo atendido desde às 15h38 e foram registradas quatro vítimas.

Quatro homens, com idades entre 22 e 36 anos, foram atingidos.

Todas as vítimas foram encaminhadas para unidades de saúde, um está na UPA do Curado, um na UPA da Imbiribeira, um na UPA do Ibura e um no Hospital da Restauração.

O acidente foi registrado em um prédio localizado na Rua Mamanguape.

