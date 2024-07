Bolívia deve se tornar membro pleno do Mercosul em cúpula de líderes do bloco no Paraguai

A- A+

O ingresso da Bolívia como membro pleno do Mercosul será um dos pontos fortes do encontro de presidentes do bloco, no próximo dia 8, em Assunção, segundo a secretária de América Latina e Caribe do Itamaraty, Gisela Padovan.

Ela afirmou que existe a expectativa de o Senado boliviano aprovar, ainda nesta quarta-feira, o ingresso do país vizinho.

— O grande tema da Cúpula do Mercosul no Paraguai será a conclusão do ingresso da Bolívia — disse Padovan.

Se isso acontecer, o Mercosul passará a ter seis membros. Hoje, além de Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai, há a Venezuela, que está suspensa por duas razões: a ruptura da democracia do país pelo presidente Nicolás Maduro e o não cumprimento de normativas técnicas para entrar no bloco.

— Os venezuelanos precisam fazer a parte deles — afirmou a diplomata, referindo-se ao cumprimento das normas e à realização de eleições livres, transparentes e aceitas por todos.

Ausência de Milei

Padovan lamentou a ausência do presidente da Argentina, Javier Milei, no evento. Mas disse que não iria comentar as declarações de argentino contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Ela afirmou que, até o momento, o Itamaraty não foi informado oficialmente sobre a presença do argentino em Santa Catarina, no próximo fim de semana. Milei participará de um congresso internacional de conservadores, junto com o ex-presidente Jair Bolsonaro.

— A gente lamenta a ausência do presidente argentino, pois será a primeira vez que isso vai acontecer. Não é desejável. Politicamente, é lamentável, mas os temas e declarações serão adotados durante a reunião, com a presença da chanceler Diana Mondino.

Lula no Paraguai e na Bolívia

Lula participará da reunião de presidentes, em Assunção, na segunda-feira. Ainda não há informação se ele embarcará na noite de domingo para o Paraguai, ou na manhã de segunda-feira.

Na terça-feira, o presidente estará em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia. Ele vai se reunir com o presidente Luis Arce, que na semana passada enfrentou uma tentativa de golpe de Estado em seu país, sufocada em poucas horas.

Além de se solidarizar com Arce, Lula discutirá com o boliviano temas como energia, gás natural e infraestrutura. Haverá também uma reunião entre os dois presidentes e empresários brasileiros e bolivianos.

