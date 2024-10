Bomba americana da Segunda Guerra Mundial explode e abre cratera na pista de aeroporto japonês

A- A+

Uma bomba americana não detonada da Segunda Guerra Mundial, enterrada no Aeroporto de Miyazaki, explodiu nesta quarta-feira, causando uma grande cratera em uma pista de táxi e o cancelamento de mais de 80 voos. Em um vídeo de uma câmera de segurança, é possível ver que um avião passa perto do local onde o artefato explodiu alguns segundos antes. O acidente não deixou feridos, informaram autoridades japonesas.

Uma investigação realizada pelas Forças de Autodefesa e pela polícia confirmou que a explosão foi causada por uma bomba americana e que não havia mais perigo. Os agentes agora tentam identificar o que causou sua detonação repentina.

Vídeos transmitidos pela televisão japonesa mostraram uma cratera na pista de táxi, com cerca de 7 metros de diâmetro e 1 metro de profundidade. O secretário-chefe do gabinete, Yoshimasa Hayashi, disse que mais de 80 voos foram cancelados no aeroporto, que espera retomar as operações na manhã de quinta-feira.

O Aeroporto de Miyazaki foi construído em 1943 como um antigo campo de treinamento de voo da Marinha Imperial Japonesa, de onde alguns pilotos kamikazes decolaram para missões suicidas. Um número de bombas não detonadas lançadas pelo exército dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial já foi descoberto na área, disseram autoridades do Ministério da Defesa.

Centenas de toneladas de bombas não detonadas da guerra permanecem enterradas em várias partes do Japão e às vezes são encontradas em locais de construção.

