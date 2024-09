Brasil condena bombardeio no Líbano por Israel e pede cessar-fogo

A- A+

O governo brasileiro condenou, neste sábado, o bombardeio aéreo israelense realizado ontem contra uma área residencial densamente povoada no subúrbio de Dahiyeh, no Sul de Beirute. O ataque causou a morte de ao menos 31 pessoas, entre elas três crianças e sete mulheres.

Em nota, o Itamaraty informou que acompanha a escala de tensões na região com "forte preocupação". Fez um apelo pelo cessar-fogo e alertou para o risco de o conflito ganhar uma proporção ainda maior.

"O Brasil exorta as partes envolvidas ao exercício de máxima contenção e à imediata interrupção dos ataques, que ameaçam conduzir a região a conflito de ampla proporção", diz um trecho do comunicado.





"O Brasil reafirma sua convicção sobre a urgência de alcançar cessar-fogo permanente e abrangente na Faixa de Gaza, como forma de evitar o alastramento das hostilidades para outras áreas do Oriente Médio".

O episódio ocorreu na sexta-feira, em meio a um cenário de hostilidades entre os dois países. Durante o ataque, foi morto Ibrahim Aqil, membro de alto escalão do Hezbollah.

Segundo a nota, o Ministério das Relações Exteriores, por meio da Embaixada do Brasil em Beirute, segue monitorando a situação dos brasileiros no Líbano. O plantão consular do Itamaraty também pode ser contatado por meio do telefone +55 (61) 98260-0610 (com whatsapp).

