Brasil recebe pela 1ª vez prêmio internacional para jovens cientistas com pesquisa sobre psicose

A pesquisadora Fabiana Corsi Zuelli, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FMRP-USP), se tornou a primeira brasileira a receber o Usern Prize.



O prêmio internacional é concedido pela Rede Universal de Educação Científica e Pesquisa (Usern, da sigla em inglês) e reconhece cientistas de início de carreira que se destacaram academicamente.

Os ganhadores são escolhidos por um conselho com mais de 600 cientistas que pertencem ao top 1% global, incluindo 20 ganhadores de Prêmios Nobel e Abel. Fabiana foi premiada na categoria de Ciências Médicas devido a seus estudos sobre mecanismos imunológicos das psicoses.

Suas descobertas mostraram como tratamentos anti-inflamatórios que têm como alvo biomarcadores imunológicos em pacientes com psicose podem melhorar tanto a inflamação quanto os resultados comportamentais, apresentando uma nova via terapêutica.





— Há evidências genéticas e epidemiológicas que mostram um perfil inflamatório de baixo grau em pacientes no primeiro episódio psicótico. Nossos estudos mostram que esse perfil está associado a sintomas psiquiátricos tidos como transdiagnósticos, como a redução do prazer e motivação. Nosso próximo passo é avançar para estudos de imunofenotipagem celular, que poderão direcionar novos alvos terapêuticos para futuros ensaios clínicos personalizados — contou à Agência da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), da qual é bolsista.

O estudo integra um consórcio europeu multicêntrico que investiga as interações entre genes e ambiente na esquizofrenia e outros transtornos psicóticos. Na pesquisa realizada por Fabiana, foram investigadas especificamente interações entre mediadores inflamatórios no sangue de pacientes que passaram por um primeiro episódio psicótico e fatores ambientais de risco modificáveis, como traumas na infância e consumo de maconha.

A cientista brasileira recebeu o prêmio durante o Festival de Premiação do USsern Prize na Universidade Médica de Plovdiv, na Bulgária. Além de Fabiana, outros quatro pesquisadores com menos de 40 anos do Reino Unido, da Polônia, da Itália e de Hong-Kong venceram nas demais categorias: Ciências Formais, Ciências Físico-Químicas, Ciências Biológicas e Ciências Sociais.

Ao todo, o prêmio recebeu mais de 90 mil indicações, das quais apenas 249 passaram para a fase final de avaliação das cinco categorias. A próxima edição do evento será no Brasil, no final deste ano, após a USP ter sido escolhida como sede. A universidade disputava com a Universidade Médica de Viena, na Áustria; a Universidade de Ciências Médicas de Teerã, no Irã, e a Sidra Medicine, no Catar.

