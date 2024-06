A- A+

Assembleia-Geral OMS Brasil vota contra proposta de Israel de incluir libertação de reféns em reunião da OMS

O Brasil votou contra uma proposta apresentada por Israel, na última quinta-feira,, durante a Assembleia-Geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), em Genebra (Suíça), de incluir os reféns que estão nas mãos do grupo palestino Hamas em um projeto de resolução apresentado pela Argélia. O texto original condenava as ações israelenses na Faixa de Gaza e contava com o apoio de países árabes, Rússia, China, Venezuela, Irã, Cuba e Nicarágua.

A proposta inicial denunciava a situação do sistema de saúde em territórios da Palestina. Também falava sobre violência, fome e destruição de hospitais.

Durante a sessão, Israel pediu para que fosse incluído no texto a libertação de cerca de 125 reféns israelenses que ainda estão com o Hamas e a proibição do uso de instalações de saúde por grupos armados palestinos.

Segundo interlocutores do Itamaraty, o Brasil votou contra o adendo israelense por divergências em relação ao texto e ao alcance. A avaliação era que o fórum, a OMS, não seria adequado para tratar do tema e havia problemas na proposta apresentada por Israel. Por exemplo, falava sobre grupos armados atacando hospitais, mas não dizia que esses estabelecimentos deveriam seer protegidos.

Ainda conforme integrantes da área diplomática do governo, a delegação brasileira saiu em defesa da libertação dos reféns em todas as intervenções. Em uma delas, foi lido o seguinte texto:

"Gostaríamos de reiterar nosso apelo pela liberação imediata de todos os reféns e recordar a todas as partes envolvidas no conflito que estão obrigadas a cumprir o direito internacional humanitário e a proteção específica conferida às instalações e unidades médicas, incluindo hospitais"

A mudança no texto, incluindo os pedidos do governo israelense, foi aprovada por 50 votos favoráveis contra 44 contra a alteração. Com a mudança, a proposta inicial foi retirada.

