Brasileira é favorita para assumir órgão ligado a ONU

A Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos (ISA), órgão da ONU, deu início na segunda-feira (15/7), a encontro de duas semanas que deverá ser o mais relevante, nas regulamentações para mineração nos oceanos. O objetivo e finalizar esforço de uma década para promulgar um código até 2025.

Os países membros da ISA estarão reunidos em Kingston, Jamaica, até 26 de julho, o conselho de 36 membros negociará o último rascunho das regras antecipadas de mineração do fundo do mar.



Ele também se reunirá em 29 de julho para eleger um novo secretário-geral, com a cientista marinha brasileira Letícia Carvalho concorrendo contra o titular, Michael Lodge, um advogado do Reino Unido

Analistas preveem que a eleição de Letícia Carvalho, chefe da divisão marinha e de água doce do Programa Ambiental da ONU em Nairóbi, pode sinalizar uma mudança significativa da liderança atual de Michael Lodge, cujo segundo mandato de quatro anos termina em dezembro.



Ele tem enfrentado críticas por sua postura desdenhosa sobre a oposição ambiental à mineração em alto mar e seus laços próximos com os contratantes de mineração regulamentados pela ISA.

A emissão de licenças de mineração também dependerá de quem for eleito como o novo secretário-geral, se regulamentações forem promulgadas.



O secretário-geral detém o poder de supervisionar as funções administrativas da ISA e é responsável por negociar contratos com empresas de mineração.



O compromisso do novo líder com a sustentabilidade ambiental impactará o rigor com que as avaliações e salvaguardas ambientais serão aplicadas, influenciando potencialmente a aprovação ou negação de licenças de mineração no fundo do mar com base em considerações de impacto no habitat.

Trilhões de dólares

Os defensores da mineração no fundo do oceano estimam que a atividade pode suprir até 45% de todas as necessidades críticas de metais do mundo até 2065.



Eles também acreditam que o Tratado de Alto Mar da ONU, acordado em março do ano passado pelos países-membros, não prejudicará os esforços de exploração.



O acordo visa proteger até 30% dos oceanos do mundo que ficam fora das fronteiras nacionais até 2030.



Um estudo encomendado pela The Metals Co diz que a mineração de metais como cobalto e níquel do fundo do mar reduz drasticamente o impacto ambiental da produção de metais para baterias da maneira tradicional.



Minerais e metais como cobalto, níquel, cobre e manganês podem ser encontrados em nódulos do tamanho de batatas no fundo do oceano. As reservas são estimadas em algo entre US$ 8 trilhões e mais de US$ 16 trilhões e estão em áreas visadas por potenciais empresas mineradoras do fundo do mar, como a TMC.



