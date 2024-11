Brasileira que morreu por negligência de filha e neta nos EUA contraiu 'bactéria comedora de carne'

A- A+

A idosa brasileira que morreu dias após ser encontrada em um colchão com baratas, percevejos e fezes na cidade de Brockton, em Massachusetts, nos Estados Unidos, contraiu fasciíte necrosante — doença popularmente conhecida como "bactéria comedora de carne", segundo informações divugadas por autoridades de saúde americanas.



Dinorá Cardoso, de 79 anos, morreu em maio de 2023. Na última semana, a filha e a neta da idosa foram acusadas de negligência e homicídio culposo.

As familiares de Dinorá enfrentam acusações por negligência na Justiça de Massachusetts. Além da filha — Eva Cardoso, de 53 anos, que também é acusada de homicídio culposo — e da neta — Kayla Cardoso, de 31 —, as autoridades americanas também indiciaram a enfermeira Lisa Hamilton, de 61 anos.



Dinorá Cardoso morreu no dia 19 de maio de 2023, em um hospital da região de Brockton, em Massachusetts, dois dias após ser encontrada em um colchão com baratas, percevejos e fezes na casa onde vivia.



A causa da morte foi um quadro de fasciíte necrosante e sepse, infecções graves causadas por feridas contaminadas.

Era a filha, Eva Cardoso, a responsável pelos cuidados com a mãe. Por meio de um programa do governo, ela recebia mais de 140 mil dólares — R$ 800 mil — para ser cuidadora pessoal de Dinorá. A neta, Kayla, era substituta de Eva no programa, e recebia parte do dinheiro regularmente.

Eva foi quem chamou a emergência, na época, dias antes da morte da mãe. Na ocasião, Dinorá foi levada por socorristas às pressas. Foram os profissionais que relataram o estado no qual a idosa havia sido encontrada.

Além da negligência, filha e neta também são acusadas por supostamente terem cobrado o programa de saúde social MassHealth por serviços que não teriam sido prestados a Dinorá, incluindo nos períodos em que ela estava no hospital e depois da morte.

Eva Cardoso é acusada de homicídio culposo, negligência como cuidadora, fraude contra o programa do governo e furto. Sua fiança foi fixada em 5 mil dólares — R$ 29,4 mil. Kayla Cardoso vai responder por negligência como cuidadora, fraude e furto. A fiança foi fixada em 500 dólares — R$ 2,9 mil.

Dinorá deveria receber visitas semanais da enfermeira acusada, Lisa Hamilton. Uma semana antes da morte, a profissional de saúde relatou que a idosa estava limpa, alerta, bem cuidada e com diabetes controlado. Segundo os promotores, no entanto, o quadro era totalmente diferente.

Lisa vai responder por negligência e por prestar declarações falsas. Ela poderá continuar trabalhando como enfermeira, sob supervisão, e sua fiança foi fixada em 500 dólares.

As três acusadas compareceram ao Tribunal de Brockton na última sexta-feira, e se declararam inocentes. Uma nova audiência deve ser marcada para o dia 15 de janeiro.

