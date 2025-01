A- A+

DEPORTADOS Brasileiros deportados dos EUA relatam agressões de agentes americanos em voo de volta ao Brasil Migrantes relataram que as agressões aconteceram no Panamá, durante a parada da aeronave no país centro-americano

Brasileiros deportados dos Estados Unidos relataram ter sido agredidos por agentes americanos durante voo de repatriação. O avião da Força Aérea Brasileira (FAB) com os 88 brasileiros aterrissou no Aeroporto Internacional de Confins, em Belo Horizonte (MG), às 21h10 deste sábado (25).

Segundo a Folha de S. Paulo, os migrantes relataram que as agressões aconteceram no Panamá, durante a parada da aeronave no país centro-americano. Segundo eles, um dos motores apresentou problemas, o que causou atraso para que voltasse a operar. Durante esse período, os migrantes não receberam autorização para sair da aeronave, que enfrentou momentos em que o ar-condicionado permaneceu desligado.

Eles relataram, ainda, que algumas pessoas passaram mal, incluindo mulheres e crianças, e que enfrentarem dificuldade para ir ao banheiro, se alimentar ou beber água. Após os protestos para que agentes americanos permitissem que os passageiros deixassem a aeronave, acabaram gerando discussões, momento em que teriam ocorrido as agressões.

O governo brasileiro criticou o que chamou de tentativa dos Estados Unidos de manter cidadãos brasileiros algemados durante o voo de deportação para o Brasil. Por orientação do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, a Polícia Federal recepcionou os brasileiros em Manaus e determinou que os representantes do governo norte-americano retirassem as algemas.

O retorno de imigrantes ilegais ao Brasil ocorre com base em um acordo firmado com Washington em 2017, durante o governo de Michel Temer. O objetivo é viabilizar o repatriamento de pessoas que ingressaram ilegalmente nos EUA, foram processadas e não têm direito a recurso. O Itamaraty esclareceu que a vinda desses brasileiros, porém, não tem relação com as novas medidas migratórias de Trump.

Pelo acordo, as aeronaves trazem de volta quem já não tem mais como recorrer à Justiça americana. O objetivo é evitar que essas pessoas permaneçam em presídios. De forma geral, são pessoas detidas nos EUA por estarem em situação irregular. O governo brasileiro não aceita a inclusão, nos voos, daqueles com possibilidade de revisão de sentença.

Em nota, a Embaixada dos Estados Unidos afirmou que os cidadãos brasileiros do voo de repatriação estão sob custódia das autoridades brasileiras.

Veja também