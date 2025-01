Brasileiros deportados: representante da embaixada americana pede desculpas para Itamaraty

A- A+

A criação de um grupo de trabalho para discutir a deportação de brasileiros foi tomada, nesta quarta-feira, em reunião entre a secretária de Europa e América do Norte do Itamaraty, Maria Luísa Escorel, e o encarregado de negócios da embaixada americana, Gabriel Escobar. Segundo relatos de interlocutores, Escobar pediu desculpas pelo tratamento inadequado recebido pelos 88 nacionais, em um voo que pousou em Manaus (AM), na última sexta-feira.

A reunião já havia sido solicitada a Escorel, porque Escobar chegou ao Brasil há cerca de duas semanas, para chefiar a Embaixada dos EUA até que o presidente Donald Trump indique um embaixador. Ele é diplomata de carreira e enviado pelo governo do ex-presidente Joe Biden.





Ainda de acordo com pessoas a par do assunto, ao ser informado sobre o encontro, o chanceler Mauro Vieira autorizou a audiência, mas determinou à embaixadora que reforçasse a posição do Brasil de considerar inaceitável o tratamento dado aos brasileiros. Ao descerem do avião, estavam algemados, com correntes nos pés e relataram maus tratos.

Uma das mensagens transmitidas na reunião é que o Brasil vê a migração sob a ótica dos direitos humanos. O diplomata americano também ouviu que o governo brasileiro não quer botar lenha na fogueira. A ideia é reforçar a relação, que deve ser positiva e pragmática.

Na última segunda-feira, Escobar foi chamado ao Itamaraty para uma reunião com a secretária de Comunidades Brasileiras no Exterior e Assuntos Consulares e Jurídicos do Itamaraty, Márcia Loureiro. Foi o momento em que foram pedidas explicações ao governo americano.

Um contato entre o chanceler Mauro Vieira e o secretário de Estado americano, Marco Rubio, depende mais de Rubio do que de Vieira. Enquanto não há clareza sobre como serão as relações entre Trump e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a diplomacia brasileira mantem contatos com o setor privado e representantes do Congresso americano. Um dos objetivos é aumentar o número de republicanos nesse rol.

Veja também