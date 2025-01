Brejo da Madre de Deus: Idosa de 81 anos morre afogada após cair em caixa d'água

A- A+

Uma idosa de 81 anos morreu afogada após cair em uma caixa d'água, na cidade de Brejo da Madre de Deus, no Agreste de Pernambuco.

O caso foi registrado nessa quarta-feira (15), no Distrito de Fazenda Nova. A vítima foi identificada como Adelina Antônia Ferreira.

A suspeita é que ela tenha se desequilibrado e caído dentro da caixa d'água da própria residência.

Adelina foi localizada sem vida por familiares, que acionaram a polícia.



Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, a ocorrência de afogamento foi registrada por meio da Delegacia de Santa Cruz do Capibaribe.



"As diligências seguem até o esclarecimento do ocorrido", afirmou a corporação.

