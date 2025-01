A- A+

comemoração Cabras de Lampião celebra 30 anos com espetáculo no Teatro de Santa Isabel, no Recife Grupo de xaxado inicia comemoração com apresentação que integra o Janeiro de Grandes Espetáculos

O grupo de xaxado Cabras de Lampião vai começar uma série de comemorações pelos 30 anos de história com apresentação no Teatro de Santa Isabel, no bairro de Santo Antônio, Centro do Recife, na próxima terça-feira (21). Os representantes do ritmo da resistência sertaneja marcarão marcar presença no 31º Janeiro de Grandes Espetáculos.

A apresentação “Cabras de Lampião - 30 anos de Xaxado”, que integra o 31º Janeiro de Grandes Espetáculos, vai contar com a participação de grandes nomes da cultura popular, como Assisão, Isabelly Moreira, Luizinho de Serra e Flaira Ferro.



“Esse espetáculo será um momento apoteótico para nosso trabalho, pois não se trata de um trabalho inventado agora. Essa é uma longa estrada que continuamos percorrendo e assim mantendo acesa a chama da cultura”, declarou Anildomá de Souza, produtor da Fundação Cabras de Lampião.

30 anos de história

O grupo de xaxado Cabras de Lampião foi fundado em 25 de março de 1995. A trupe de artistas sertanejos, inclusive, é oriunda da cidade onde nasceu Virgolino Ferreira da Silva, o Lampião. O objetivo era manter viva a história do cangaceiro, e tornou-se um dos maiores divulgadores da dança criada pelos bandoleiros do Sertão.

Cabras de Lampião celebra 30 anos com espetáculo no Teatro Santa Isabel, no Recife. - Foto: Sebastião Costa/Divulgação

De acordo com os produtores da Fundação Cabras de Lampião, à qual o grupo é vinculado, o público vai poder mergulhar na identidade nordestina e na criatividade do povo sertanejo.

“A originalidade e autenticidade dos Cabras de Lampião, com compromisso cultural e social, primando a memória histórica, são os ingredientes que ajudam na longevidade do nosso trabalho”, afirmou Cleonice Maria, que também é produtora da instituição.



“É um grupo que conduz o espectador a um mergulho no mundo mágico e místico do sertão. Os participantes já se apresentaram em todas as regiões do Brasil e também no exterior - Itália, Venezuela, México, em festivais nacionais e internacionais, divulgando a história e a cultura do sertão”, destacou Anildomá de Souza.



O grupo tem escola de xaxado, mantém o Museu do Cangaço e o Sítio Passagem das Pedras, onde nasceu Lampião. Além disso, realiza espetáculos de danças e eventos de caráter artístico e cultural, como o Encontro Nordestino de Xaxado, o maior espetáculo ao ar livre do sertão - O Massacre de Angico, a Feira de Literatura de Cordel, O Tributo a Virgolino, entre outros. Por fim, desenvolve um trabalho de inclusão social através da cultura, com aulas de danças para mais de cem crianças e adolescentes.

Ingressos

Os valores dos ingressos variam entre R$ 30 e R$ 60. Os interessados já podem fazer a aquisição através da plataforma Sympla. Para saber mais informações, também é possível acessar o perfil @xaxado.cabrasdelampiao no Instagram ou o site do grupo.

Entre os músicos do Cabras de Lampião estão Djalma Ventura, Luis Carlos, Sandra Barbosa e Bia Santos. Já Karl Marx, Diego Adones, Otávio Alexandre, Bruno Vasco, Edilson Leite, Laisa Magalhães, Cinthia Anjos, Branca Souza, Ana Raquel e Gorete Lima estão entre os dançarinos e dançarinas do grupo.

Apresentação acontece no Teatro de Santa Isabel, no Recife. - Foto: Raquel Melo / Arquivo / Folha de Pernambuco

Serviço:

Espetáculo Cabras de Lampião - 30 anos de Xaxado

31º Janeiro de Grandes Espetáculos

Local: Teatro de Santa Isabel

Data: 21 de Janeiro

Horário: 19h

Ingressos: De R$ 30 a R$ 60 no Sympla

