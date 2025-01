A- A+

CINEMA "Ainda estou aqui": confira cartazes internacionais do filme com Fernanda Torres Drama de Walter Salles chega aos cinemas da França, de Portugal e dos EUA nesta semana

"Ainda estou aqui" ganhou o mundo. O filme de Walter Salles estrelado por Fernanda Torres e Selton Mello, que já levou 3,4 milhões de pessoas aos cinemas no Brasil, também vem fazendo bonito em sua trajetória internacional.



Após ser premiado no Festival de Veneza, como melhor roteiro, e no Globo de Ouro, como melhor atriz drama, o longa entra em cartaz na França, em Portugal e nos Estados Unidos nesta semana.





O lançamento francês ocorreu na quarta-feira (15), enquanto que as salas portuguesas receberam o filme nesta quinta (16). Na sexta (17), será a vez de Nova York e Los Angeles marcarem a primeira etapa do lançamento da obra nos EUA. "Ainda estou aqui" ainda tem estreia marcada na Itália, no dia 30 de janeiro, na Inglaterra e na Espanha, ambas no dia 22 de fevereiro, e na Alemanha, em 13 de março.

Aproveitando o destaque internacional da produção, separamos alguns dos cartazes de "Ainda estou aqui" pelo mundo. Confira:

'Ainda estou aqui' (Brasil)



Cartaz nacional de "Ainda estou aqui" — Foto: Divulgação



'I'm still here' (EUA)



Cartaz de "Ainda estou aqui" nos Estados Unidos — Foto: Divulgação



'Je suis toujours là' (França)



Cartaz de "Ainda estou aqui" na França — Foto: Divulgação



'Io sono ancora quí' (Itália)



Cartaz de "Ainda estou aqui" na Itália — Foto: Divulgação



O pôster italiano destaca crítica elogiosa do Corriere della sera: "O esplêndido retrato de uma mulher que nunca desistiu."

'Aún estoy aquí' (Espanha)



Cartaz de "Ainda estou aqui" na Espanha — Foto: Divulgação



'Ainda estou aqui' (Portugal)

Cartaz de "Ainda estou aqui" em Portugal — Foto: Divulgação





Em Portugal, o filme conquistou elogios da crítica. O Público destacou a atuação "notável" de Fernanda Torres. E escreveu: "'Ainda estou aqui' é um filme sobre o destino de uma casa, sobre a dissolução de um reduto familiar íntimo".

