A- A+

ainda estou aqui "Ainda Estou Aqui" é indicado ao Bafta e Fernanda Torres fica fora; veja lista de indicados Prêmio é considerado o Oscar do cinema britânico

"Ainda estou aqui", filme de Walter Salles, foi indicado ao Bafta de Melhor Filme em Língua Não Inglesa.

A atriz Fernanda Torres, premiada com o Globo de Ouro de Melhor Atriz (Drama) pela interpretação de Eunice Paiva, não foi indicada.

Torres já não constava entre os pré-indicados ao prêmio que é considerado o Oscar do cinema britânico.

A cerimônia do BAFTA Film Awards acontecerá em 16 de fevereiro no Royal Festival Hall, em Londres, e terá David Tennant, astro de "Doctor Who", como apresentador.

O longa de Walter Salles - que já tem dois Baftas na categoria por "Central do Brasil" e "Diários de Motocicleta" - concorre com "Emilia Pérez" (França), "Tudo que imaginamos como luz" (Índia), “Kneecap” (Irlanda), "A semente do fruto sagrado" (Alemanha).

No Globo de Ouro, o prêmio na categoria ficou com "Emilia Pérez".

“Conclave” e “Emilia Pérez” lideram as indicações. O thriller ambientado no Vaticano, dirigido por Edward Berger, recebeu 12 indicações, incluindo melhor filme, diretor, ator principal para Ralph Fiennes e atriz coadjuvante para Isabella Rossellini.

Já “Emilia Pérez,” longa do francês Jacques Audiard ambientado no México, recebeu 11 indicações, incluindo melhor filme, diretor, atriz principal para Karla Sofía Gascón e atrizes coadjuvantes para Selena Gomez e Zoe Saldaña.

O épico “O brutalista”, recebeu nove indicações, seguido por “Anora”, “Duna: Parte Dois” e “Wicked” (todos com sete), e “Um completo desconhecido” e “Kneecap” (ambos com seis).

Nomes como Demi Moore (“A substância”), Cynthia Erivo (“Wicked”), Jeremy Strong (“O aprendiz”), Ariana Grande (“Wicked”), Selena Gomez (“Emilia Pérez”), Mikey Madison (“Anora”), Kieran Culkin (“A verdadeira dor”), Yura Borisov (“Anora”), Isabella Rossellini (“Conclave”), Zoe Saldaña (“Emilia Pérez”) e Guy Pearce (“O britalista”) recebem sua primeira indicação ao Bafta.

Há espaço para os habituais do Bafta, como Saoirse Ronan (“The Outrun”), Hugh Grant (“Heretic”) e Jamie Lee Curtis (“The Last Showgirl”).

Denzel Washington (Gladiador II) segue atrás de seu primeiro prêmio na cerimônia.

Entre os indicados ao prêmio de direção, Coralie Fargeat ("A substância") é a única mulher na disputa.

Concorrem com ela Sean Baker (“Anora”), Brady Corbet (“O brutalista”), Edward Berger (“Conclave”), Denis Villeneuve ("Duna: parte dois") e Jacques Audiard (“Emilia Pérez”).

Veja a lista de indicados ao Bafta 2025

Melhor Filme

“Anora”

"O brutalista”

“Um completo desconhecido”

“Conclave”

“Emilia Pérez”

Melhor Filme Britânico

“Bird”

“Blitz”

“Conclave”

“Gladiador II”

“Hard Truths”

“Kneecap”

“Lee”

“O amor sangra”

“The Outrun”

“Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl”

Melhor estreia de um diretor ou produtor britânico

“Hoard” — Luna Carmoon (diretor e roteirista)

“Kneecap” — Rich Peppiatt (diretor e roteirista)

“Monkey Man” — Dev Patel (diretor)

“Santosh” — Sandhya Suri (diretor e roteirista), James Bowsher (produtor), Balthazar de Ganay (produtor)

“Sister Midnight” — Karan Kandhari (diretor e roteirista)

Filme em língua Não Inglesa

"Ainda estou aqui" (Brasil)

"Emilia Pérez" (França)

"Tudo que imaginamos como luz" (Índia)

“Kneecap” (Irlanda)

"A semente do fruto sagrado" (Alemanha)

Melhor documentário

“Black Box Diaries”

“Daughters”

“No Other Land”

“Super/Man: a história de Christopher Reeve"

“Will & Harper”

Filme de animação

“Flow”

“Inside Out 2”

“Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl”

“The Wild Robot”

Filmes para Crianças e para a Família

“Flow”

“Kensuke’s Kingdom”

“Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl”

“The Wild Robot”

Melhor direção

Coralie Fargeat ("A substância")

Sean Baker (“Anora”)

Brady Corbet (“O brutalista)

Edward Berger (“Conclave”)

Denis Villeneuve ("Duna: parte dois")

Jacques Audiard (“Emilia Pérez”)

Melhor roteiro original

“Anora” (Sean Baker)

“O brutalista (Brady Corbet e Mona Fastvold)

“Kneecap” (Rich Peppiatt, Rich Peppiatt, Naoise Ó Cairealláin, Liam Óg Ó Hannaidh e JJ Ó Dochartaigh)

“Uma dor verdadeira (Jesse Eisenberg)

“A substância” (Coralie Fargeat)

Melhor roteiro adaptado

“Um completo desconhecido” (James Mangold e Jay Cocks)

“Conclave” (Peter Straughan)

“Emilia Pérez” (Jacques Audiard)

“Nickel Boys” (RaMell Ross e Joslyn Barnes)

“Sing Sing” (Clint Bentley, Greg Kwedar, Clint Bentley, Greg Kwedar, Clarence ‘Divine Eye’ Maclin e John ‘Divine G’ Whitfield)

Melhor atriz

Cynthia Erivo (“Wicked”)

Karla Sofía Gascón (“Emilia Pérez”)

Marianne Jean-Baptiste (“Hard Truths”)

Mikey Madison (“Anora”)

Demi Moore ("A substância”)

Saoirse Ronan (“The Outrun”)

Melhor ator

Adrien Brody (“O brutalista”)

Timothée Chalamet (“Um completo desconhecido”)

Colman Domingo (“Sing Sing”)

Ralph Fiennes (“Conclave”)

Hugh Grant (“Herege”)

Sebastian Stan (“O aprendiz”)



Melhor Atriz Coadjuvante

Selena Gomez (“Emilia Pérez”)

Ariana Grande (“Wicked”)

Felicity Jones (“O brutalista”)

Jamie Lee Curtis (“The Last Showgirl”)

Isabella Rossellini (“Conclave”)

Zoe Saldaña (“Emilia Pérez”)

Melhor ator coadjuvante

Yura Borisov (“Anora”)

Kieran Culkin (“Uma verdadeira dor”)

Clarence Maclin ("Sing Sing”)

Edward Norton (“Um completo desconhecido”)

Guy Pearce (“O brutalista”)

Jeremy Strong (“O aprendiz”)

Melhor elenco

“Anora”

“O aprendiz”

“Um completo desconhecido”

“Conclave”

“Kneecap”

Melhor Fotografia

“O brutalista"

“Conclave”

“Duna: parte dois"

“Emilia Pérez”

“Nosferatu”

Melhor edição

“Anora”

“Conclave”

“Duna: parte dois”

“Emilia Pérez”

“Kneecap”

Melhor Figurino

“Blitz”

“Um completo desconhecido”

“Conclave”

“Nosferatu”

“Wicked”

Melhor maquiagem e cabelo

“Duna: parte dois”

“Emilia Pérez”

“Nosferatu”

“A substância”

“Wicked”

Melhor música original

“O brutalista"

“Conclave”

“Emilia Pérez”

“Nosferatu”

“The Wild Robot”

Veja também