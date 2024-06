Briga na academia: alunos envolvidos na confusão por suposto deboche são suspensos

A- A+

Após se envolverem em confusão generalizada, os alunos que iniciaram uma briga na academia em Belo Horizonte, Minas Gerais, foram suspensos pelo estabelecimento.

O desentendimento, que aconteceu na segunda-feira (24), foi registrado por outros frequentadores do local e viralizou nas redes sociais.

De acordo com os responsáveis pelo estabelecimento, a suspensão será por tempo indeterminado.

Briga na academia foi motivada por deboche

A confusão teria sido iniciada depois que um dos alunos, que tem 20 anos, achou que o outro estaria “debochando” dele durante os exercícios de musculação.

No registro da ocorrência, um dos envolvidos confirmou que já havia se desentendido anteriormente com o mesmo aluno.

Após a confusão, um dos envolvidos no caso fugiu do local. Já o outro, que apresentava lesões no rosto, recusou atendimento médico.

Por meio de nota, a academia informou que “nunca teve nenhum episódio desse tipo".

O estabelecimento também reforçou que irá se esforçar para evitar situações parecidas no futuro.

