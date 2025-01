Vitória de Santo Antão: caminhão carregado de iogurte e requeijão tomba na BR-232; carga é saqueada

A- A+

Um caminhão carregado de iogurte e requeijão tombou, na manhã desta quarta-feira (22), na BR-232, em Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata Sul de Pernambuco.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), acionada para a ocorrência às 6h10, chovia no momento do sinistro e a pista no trecho, na altura do quilômetro 43 do sentido Interior, estava molhada.

A carga de laticínios foi saqueada antes da chegada da equipe da PRF.

A polícia informou que o motorista do caminhão perdeu o controle do veículo e tombou em seguida.

O motorista, com ferimentos leves por conta do impacto, não precisou ser socorrido.

"Ele realizou o teste do bafômetro e o resultado foi normal", afirmou a PRF, em nota.

O caminhão ficou tombado entre o acostamento e a faixa da esquerda da rodovia.

