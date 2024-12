Natal dos Correios: todas as mais de 370 mil cartas das crianças foram atendidas

A- A+

Os sonhos de mais de 370 mil pequenos foram realizados no Natal deste ano. Pelo menos no Natal dos Correios, que pelo segundo ano consecutivo conseguiu atender a 100% dos pedidos das crianças.



Com cartas adotadas por pessoas físicas e por empresas, as cartas - 100 mil a mais em relação à edição do ano passado - foram integralmente atendidas.



O fato se deu, também, pela parceria realizada entre a estatal e a Receita Federal do Brasil. Os órgãos destinaram mais de 50 mil brinquedos apreendidos e/ou abandonados para a campanha Papai Noel dos Correios 2024.

"Atender 100% dos pedidos feitos ao Papai Noel dos Correios pelo segundo ano consecutivo é uma imensa alegria para nós. Nosso compromisso como empresa pública é entregar cidadania, sonhos e esperança", comentou o presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos.

O secretário especial da Receita Federal do Brasil, Robinson Barreirinhas, comemorou a parceria com os Correios.

"A Receita Federal está muito feliz por participar de mais uma edição do Papai Noel dos Correios, levando alegria para milhares de crianças por todo Brasil.



E mais feliz ainda porque nossa parceria passa a ser permanente: a Receita será fornecedora de presentes todos os anos! Agradeço os servidores da Receita, pelo engajamento, e a Procuradoria da Fazenda Nacional, que viabilizou juridicamente este projeto”.



Campanha 2024: Carreata de Luz

Realizada há 35 anos, a campanha disponibiliza cartas enviadas por crianças em situação de vulnerabilidade social e por alunos matriculados em escolas da rede pública para adoção de madrinhas e padrinhos em todo o País.



A exemplo de 2023, a campanha também contou com o apoio voluntário de artistas e atletas para engajar a sociedade. Xuxa, Luccas Neto, Raí, Gilberto Gil e Milton Cunha estiveram entre eles.



Em 2024, e de forma inédita, por meio de uma parceria com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), foram atendidos os pedidos de 8 mil crianças que vivem em abrigos das capitais brasileiras.



E para celebrar os 35 anos da campanha, comemorados em 2024, os Correios também realizaram uma Carreata de Luz, com carros e caminhões da estatal iluminados, percorrendo as capitais brasileiras nos meses de novembro e dezembro.



